Nashik Crime: सारखा का बघतोस विचारल्याने ओझरला दोघांवर चाकूने हल्ला

Nashik Crime : तू माझ्याकडे का बघतोस असे विचारल्याचा राग आल्याने एकाने शिवीगाळ करून दोघांवर चाकूने हल्ला केल्याची घटना ओझर येथे घडली. (asking why you look at me Ozar attacked two with knife Nashik Crime)

रविवारी (ता.११) सकाळी साडे अकराच्या सुमारास नीलेश आव्हाड (रा. आंबेडकरनगर, ओझर) हा त्याचा मित्र तुषार याच्यासह टिल्ल्या शेलार (रा. आंबेडकरनगर) याच्या घरासमोरून जात असताना टिल्ल्या नीलेशचा मित्र तुषारकडे एकसारखा पाहत होता.

तेव्हा तुषारने टिल्ल्याला ‘तू माझ्याकडे असा का बघतोस? असे विचारले. त्याचा टिल्ल्या शेलार यास राग आल्याने त्याने नीलेश व तुषार यांना शिवीगाळ करून त्याच्या हातातील चाकूने तुषारच्या डोक्यावर मारले, तेव्हा नीलेश आव्हाड हे भांडण सोडविण्यासाठीमध्ये पडला असता टिल्ल्या शेलारने नीलेशच्या डोक्यावरही दोन- तीन ठिकाणी चाकूने वार केले.

उजव्या हाताच्या मनगटावर व डाव्या कुशीवर चाकू मारून दुखापत केली. तुम्ही माझ्या नादी लागू नका अन्यथा तुम्हाला मारुन टाकील असा सज्जड दम दिला. नीलेश आव्हाड याने दिलेल्या तक्रारीवरून ओझर पोलिसांनी टिल्ल्या शेलारविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.