घोटी : वाकी (ता. इगतपुरी) येथे ग्रामपंचायतीत ग्रामसाथी म्हणून काम करीत असलेल्या दिव्यांग व्यक्तीसह पत्नीस मारहाण केली. याप्रकरणी गावातीलच तरुणाविरुद्ध घोटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Assault on disabled servant of Waki ​​Gram Panchayat Pressure on prosecutor to withdraw case Nashik Crime)

वाकी ग्रामपंचायतीत सपनसिंह चौहान ग्रामसाथी म्हणून काम पाहतात. गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मारुती मंदिरासमोर ग्रामरोजगार मजुरांची हजेरी सुरू होती. या वेळी अमोल तुकाराम तऱ्हे (वय २२) तेथे आला.

‘तुम्ही येथे का राहता, तुमचा काय उपयोग’, असे मजुरांना सांगत असताना, श्री. चौहान यांनी तरुणाला त्याचा जाब विचारला. याचा राग आल्याने श्री. चौहान यांना अमोल याने हाताने मारहाण केली व शिवीगाळ केली.

चौहान यांची पत्नी हा वाद सोडविण्यास आल्या असता, त्यांच्या डोक्याचे केस धरून तोंडावर व छातीवर बुक्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ केली.

याबाबत स्वाती चौहान यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून घोटी पोलिस ठाण्यात अमोल तऱ्हे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. अमोल तऱ्हे यास पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, अटक व गुन्हा टाळण्यासाठी तरुणाने अट्रॉसिटीचा बनाव रचला.

मात्र, पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील व पोलिसांनी तो डाव हाणून पाडला. पोलिसांनी साक्षीदारांकडे चौकशी केली. त्यात जातिवाचक कोणतेही विधान केले नसल्याचे सिद्ध झाले. गुन्हा मागे घेण्यासाठी काहींनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र स्वाती चौहान ठाम राहिल्या. मात्र, संशयितास न्यायालयाने जमीन मंजूर केला व पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याची व फिर्यादीस धमकवणे, दबावाखाली ठेवल्यास अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.