Nashik Crime: धक्का लागल्याच्या कारणातून एकावर प्राणघातक हल्ला

जुने नाशिक : धक्का लागल्याच्या कारणातून दोन सख्ख्या भावांकडून एकावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. सागर उर्फ पप्या अंकुश निरभवणे गंभीर जखमी झाला आहे. जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. (Assault on one due to quarrel at old Nashik Crime)