Nashik Crime: चाणक्यपुरीत एकावर प्राणघातक हल्ला; अवघ्या 5 तासात संशयित जेरबंद

Nashik Crime : शहरात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत चालली असून पोलिसांसमोर गुन्हेगारी रोखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. म्हसरूळ पोलीस ठाणे हद्दीत मागील भांडणाची कुरापत काढून तीन ते चार जणांच्या टोळक्याने रविवार (ता.०६) रोजी सायंकाळी साडे सातच्या दरम्यान एकावर प्राणघातक हल्ला करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली होती.

त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. म्हसरूळ गुन्हे शोध पथकाने या संशयितांना अवघ्या पाच तासातच जेरबंद करण्यात आले असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. (Assault on one in Chanakyapuri Suspect jailed in just 5 hours Nashik Crime)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, गौरव थोरात (वय २२, रा. ओमकार नगर, अनन्या हाईट्स, किशोर सुर्यवंशी मार्ग, म्हसरूळ शिवार ) हा आपल्या मित्रा समवेत चाणक्यपुरी येथे असलेल्या नोव्हल्टी हेअर सलून बाहेर बसलेला होता.

रविवार (ता.०७) रोजी रात्री साडे सात वाजेच्या दरम्यान संशयित गणेश धात्रक, दर्शन गायकवाड, अभिषेक गिरी, आकाश चारोस्कर चाणक्यपुरी येथे आले. त्यावेळी त्यांच्यात मागील घटनांवरून शाब्दिक बाचाबाची झाली. अन् संशयित गणेश, दर्शन, अभिषेक यांनी गौरवला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. तीक्ष्ण हत्याराने डोक्यावर व मानेवर मारून जखमी केले. त्यानंतर परिसरात दहशत निर्माण केली आणि पोबारा केला.

या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी म्हसरूळ गुन्हे शोध पथक व पोलिस यांनी धाव घेतली. जखमी गौरव यास शासकिय रुग्णालयात हलविले त्याचेवर उपचार सुरू आहेत.या प्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलिस उपायुक्त किरणंकुमार चव्हाण, सहायक पोलिस आयुक्त नितीन जाधव यांनी या गुन्ह्यांतील संशयितांना जेरबंद करणे बाबत आदेशित करून सूचना दिल्या होत्या.त्यानुसार म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आर बी पाचोरकर यांना संशयित त्रंबकेश्वर येथे असल्याचे समजले.

त्यानुसार म्हसरूळ गुन्हे शोध पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक विनायक अहिरे ,सुधीर पाटील, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक विष्णू हलदे, पोलिस हवालदार देवराम चव्हाण, पोलिस नाईक सतीश वसावे, पोलिस अंमलदार प्रशांत देवरे, पंकज चव्हाण, गुणवंत गायकवाड यांनी अवघ्या पाच तासात संशयितांना जेरबंद केले.

सोमवार (ता.०७) रोजी या संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली.