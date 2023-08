Nashik Crime: कर्तव्यावरील पोलीसाला मारहाण; चौघांना सक्तमजुरीची शिक्षा

Nashik Crime : सिबीएस चौकात कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलीस कर्मचार्यासह वॉर्डनला बेदम मारहाण करून दुकानांची तोडफोड करून धुडगूस घालणार्या चौघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. सदरचा प्रकार सन २००७ मध्ये घडला हाेता.

दरम्यान, याप्रकरणात प्राणघातक हल्ल्याचा आरोप सिद्‌ध होऊ शकला नाही. तसेच, या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी यापूर्वीच मयत झाला आहे. (Assault on Police on Duty Four sentenced to hard labour Nashik Crime)

गणेश एकनाथ घोडके (रा. कर्णनगर, पेठरोड, पंचवटी), दीपक हिरामण आहिरे (रा. कामगारनगर, पंचवटी), उमेश रामभाऊ ठोके (रा. ज्वाली कॉम्प्लेक्स, कामटवाडा), किरण दिलीप नागरे (रा. जाणता राजा सोसायटी, पंचवटी) असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

तर, या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी मोहन मारुती चांगले याचा २०१३ मध्ये खून झाला असून, गिरीश अप्पू शेट्टी (रा. दहिपूर, नेहरु चौक) याची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली आहे.

तत्कालिन वाहतूक पोलीस कॉन्स्टेबल रवींद्र पानसरे यांच्या फिर्यादीनुसार, २६ फेब्रुवारी २००७ रोजी रात्री पावणे आठ वाजेच्या सुमारास सीबीएस चौकातील पद्‌मा हॉटेलजवळ आरोपींनी धुडगूस घालत केबल ऑपरेशन मिलिंद दोंदे यास हप्ता वसुलीवरून मारहाण करीत होते.

त्यावेळी कर्तव्यावर असलेले पानसरे व वॉर्डन शेख हे सदरचा वाद सोडविण्यासाठी गेले असता, आरोपींनी त्यांच्याकडील चाकू, वस्तारे, लाठ्याकाठ्या, दांडक्यांसह लाथाबुक्क्यांनी दोंदे, वाहतूक पोलीस पानसरे, व शेख या तिघांना मारहाण करीत जखमी केले.

तसेच, या टोळक्याने पुढे टिळकवाडीतील हातगाड्या, बाफना ज्वेलर्स, रेमंड शोरुम, सखी शोरुमच्या काचा फोडून दुकानातील फर्निचरचे नुकसान करीत दहशत माजविली होती.

याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात आरोपींविरोधात प्राणघातक हल्ल्यासह सरकारी कामात अडथळा, सरकारी कर्मचार्यास दुखापतीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरील गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक वाय.एच. भामरे, सहायक पोलीस आयुक्त ए.पी. गुरळे, सहायक पोलीस आयुक्त एस.व्ही. थोरात, पोलीस निरीक्षक एन.के. मिटकर यांनी करीत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.

सदरचा खटला जिल्हा व सत्र न्यायधीश श्रीमती मलकापट्टे रेड्डी यांच्यासमोर चालला. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता रवींद्र निकम, श्रीमती अपर्णा पाटील यांनी कामकाज पाहताना १० साक्षीदार तपासले.

गुन्ह्याची व्याप्ती व परिस्थितीजन्य पुरावे याआधारे न्या. श्रीमती रेड्डी यांनी चार आरोपींना दोषी ठरवून तीन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी म्हणून हवालदार एम.ए. पवार, हवालदार डी.बी. खैरनार यांनी पाठपुरावा केला.