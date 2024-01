Nashik News : इगतपुरी रेल्वेस्थानकात प्रवाशांवर करडी नजर

Nashik News : अयोध्या येथे सोमवारी (ता. २२) भगवान श्रीराम यांचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे. अयोध्याला जाण्यासाठी रामभक्त मोठ्या प्रमाणात रेल्वेने प्रवास करीत आहेत.

२६ जानेवारीच्या पार्श्वभूमीवर इगतपुरी लोहमार्ग पोलिस, रेल्वे सुरक्षा बल, दहशतवादी विरोधी पथक सज्ज झाले आहे. (At Igatpuri railway station passengers are watched by police nashik news)