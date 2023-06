Sakal Exclusive : मदतीसाठी वर्षाला किमान दीड हजार कॉल्स; चाइल्ड लाइनचे 20 वर्षे पुर्ण

नरेश हाळनोर : सकाळ वृत्तसेवा

Sakal Exclusive : सामाजिक, आर्थिक विषमतेमुळे आजही समाजातील हजारो-लाखो मुलांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते. अनेकांना लहान वयात बालकामगार म्हणून काम करावे लागते. (At least one and half thousand calls for help to Child Line organization every year nashik news)

अनेकांच्या डोक्यावरचे छत्रच हरपल्याने त्यांना अनाथाचे जिणं जगावे लागते, तर काहींना जन्मतःच कचऱ्याची कुंडी नशिबात येते, असे एक ना अनेक अनुभव ‘नाशिक चाइल्ड लाइन’ या सेवाभावी संस्थेने अनुभवले.

२० वर्षांपूर्वी लहान मुलांसाठी उभ्या राहिलेल्या या संस्थेकडे वर्षाकाठी दोनशे कॉल्स येत, आज किमान दीड हजार कॉल्स येतात आणि त्या प्रत्येक कॉल्ससाठी ही संस्था तत्परतेने धावूनही जाते. आत्तापर्यंत शेकडो-हजारो मुलांचे पुनर्वसन करणाऱ्या ‘नाशिक चाइल्ड लाइन’ने शेकडो मुलांची बालकामगारातून सुटका केली. अनाथांना जगण्याचे बळ दिले, तर बालविवाह रोखले, लैगिंक शोषणाला बळी पडलेल्या चिमुकल्यांचे मनोधैर्य वाढविण्याचे अन्‌ कचराकुंडीत टाहो फोडणाऱ्या नवजात शिशुंना मायेची ऊबही दिली.

१३ जून २००३ मध्ये ‘नाशिक चाइल्ड लाइन’ ही सेवाभावी संस्था काही समविचारी तरुण-तरुणी एकत्र येत उभी झाली. चिमुरड्यांना त्यांच्या हक्काचे जगणं मिळावं, या एकाच उद्देशापोटी चाइल्ड लाइन’चे काम सुरू झाले. चाइल्ड लाइनने मुलांसाठी सुरू केलेल्या हेल्पलाइनवर सुरवातीला अत्यल्प प्रतिसाद लाभत होता.

अगदी वर्षाकाठी दोनशे कॉल्स यायचे. कालांतराने चाइल्ड लाइनने त्यांच्या कामासंदर्भात प्रचार-प्रसार केला. त्यामुळे अडचणीत सापडलेले वा नकोशी असलेल्या मुलांसंदर्भात कॉल्स येऊ लागले. संस्था हिरिरीने काम करू लागल्याने आजमितीस वर्षाला किमान दीड हजार कॉल्स येतात. त्या प्रत्येक कॉल्सचा पाठपुरावा स्वयंसेवकांकडून केला जातो.

बालकामगारांची सोडवणूक करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, बालविवाह रोखून त्यासंदर्भात जनजागृती करणे, लैगिंक शोषणाचे बळी पडलेल्यांचे मनोबल वाढवून विविध शासकीय मदतीतून त्यांना लाभ मिळवून देणे, जन्मत:च कचराकुंडी नशिबी आलेल्या नवजात शिशुंना तत्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देतानाच त्यांना छत्र देणे यांसह अनेक माध्यमातून संस्थेने चिमुरड्यांसाठी उपक्रम राबविले आहेत.

निवासी शाळा

गोदाघाटावरील फिरणाऱ्या मुलांसाठी निवासी शाळा चालू करण्याबाबतचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर जेतवननगरमध्ये शाळाही सुरू करण्यात आलेली आहे.

बालभिक्षेकरी आणि रस्त्यावरील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी पोलिस आयुक्तालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या मोहिमांमध्ये चाइल्ड लाइनचा लक्षणीय सहभाग असतो. तर २००३ आणि २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे बेपत्ता मुलांसंदर्भात असलेल्या बूथवर आलेल्या प्रकरणांची यशस्वीरीत्या हाताळणी चाइल्ड लाइनने केली.

यांचा भरघोस पाठिंबा

पोलिस, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कामगार विभाग, न्याय विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष, बालकल्याण समिती, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग आणि अशासकीय संस्थांसह मविप्र समाजाचे समाजकार्य महाविद्यालय आणि नवजीवन वर्ल्ड पीस ॲन्ड रिसर्च फाउंडेशन या संस्थांचा भरघोस पाठिंबाही चाइल्ड लाइनला मिळाला. चाइल्ड लाइनच्या या कार्याला गेल्या २० वर्षांत हजारोंचे हातभार लाभले आहे.