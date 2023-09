Nashik Crime : येथील चिंचखेड चौफुली परिसरातील एचडीएफसी बँकेचे एटीएमचे शटर २६ ऑगस्टला मध्यरात्री अर्धवट उघडून, गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम मशीन फोडून २८ लाख ३५ हजार ४०० रुपया चोरून नेला होता.

या प्रकणातील एक संशयित पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला आहे. (ATM breaker in Pimpalgaon in police net Suspect confesses to breaking ATM in Sinner Nashik Crime)

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप व अपर अधीक्षक श्रीमती माधुरी केदार कांगणे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन स्थानिक गुन्हेशाखेच्या पथकास सूचना दिल्या होत्या.

स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील व सुनील पाटील यांनी जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागांमध्ये तपास पथके रवाना केली. संशयित हरियाणा राज्यातील असल्याचे खात्रीशीर समजले व त्यातील काही गुन्हेगार सध्या महाराष्ट्रातच असल्याची माहिती मिळाली.

त्यावरून पथकाने नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात सापळा रचून इरशाद खान आस मोहंमद खान (वय ३८, रा. हातीन, जि. पलवल, हरियाणा) यास शिताफीने ताब्यात घेतले.

त्याची सखोल चौकशी केली असता, त्याने हरियाणा राज्यातील इतर साथीदारांसह पिंपळगाव परिसरात येऊन एचडीएफसी बँकेचे एटीएम फोडून रोकड चोरी केल्याची कबुली दिली.

इरशाद याने वरील गुन्ह्यात सफेद रंगाची कार व एक मोठा ट्रक वापरल्याचे सांगितले. संशयित हरियाणा राज्यातून वाहने भाड्याने ठरवून विविध राज्यातील बनावट नंबर प्लेट वाहनांवर लावून, त्यातून एटीएम फोडण्यासाठी गॅस कटर मशिन व सिलिंडर सोबत घेऊन येत असतं.

महामार्गावरील एटीएम मशिनची गुगल मॅपद्वारे माहिती काढून, रेकी करून एटीएम मशीन गॅस कटरच्या सहाय्याने फोडून रक्कम चोरी करत असल्याची माहिती इरशादर याने दिली.

इरशाद खान सराईत गुन्हेगार असून, यापूर्वी नगर, लातूर, हिंगोली, औरंगाबाद, तसेच मध्यप्रदेश राज्यातील कसरावद, निमच या ठिकाणांवर एटीएम व जनावर चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत.

त्याने सिन्नर शहरातील ॲक्सिसीस बँकेमधून चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यास न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. संशयिताकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, सुनील पाटील, सहाय्यक निरीक्षक सागर कोते, गणेश शिंदे, उपनिरीक्षक नाना शिरोळे, हवालदार नवनाथ सानप, पोलिस नाईक विश्वनाथ काकड, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम यांनी केली.