Nashik Leopard News : आधी डरकाळी, मग बिबट्याचे दर्शन; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

सिन्नर : जस जसे सिमेंटची जंगले वाढत आहेत, तस तसे वन्य प्राण्यांचा मानवी वस्तीकडे कल वाढत चालला आहे. सिन्नर, निफाड, नाशिक तालुके बिबट्याचे वास्तव्य असलेले समजले जातात.

त्यातच सिन्नर तालुक्यातील फर्दापूर या गावांमध्ये असलेल्या नारळी मळा, रानडे वस्ती परिसरात रात्रीच्या व दिवसाच्या सुमारास बिबट्या दिसल्याने नागरिकांत मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे वातावरण पसरले आहे. बिबट्याच्या डरकाळ्यांच्या आवाजाने नागरिक दहशतीखाली असल्याचे पहायला मिळत आहे.(atmosphere of fear among farmers due to scary voice of leopard nashik news)