Nashik Crime : नाशिकरोडला भरदिवसा डॉक्टरवर हल्ला

By

Nashik Crime : नाशिक रोडला भरदिवसा डॉक्टरांवर हल्ला झाल्याने नागरिकांनी आश्चर्य निर्माण केले आहे. नाशिक रोड येथील मशिदीच्या समोर ही घटना घडली. (attack on doctor by unknown in nashik road nashik crime news)

नाशिक रोड येथे गेल्या ३० वर्षापासून सेवा देणारे नाशिक होमिओपॅथिक असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. लियाकत नामोले यांच्यावर अज्ञात इसमांनी हल्ला करत जखमी केले.

रविवारी (ता.३) दुपारी दोनच्या सुमारास डॉ. नामोले आपल्या नलावडे चेंबर्स येथील क्लिनिकमध्ये जात असताना पायऱ्या चढताना रस्त्यात दबा धरून बसलेल्या दोन संशयितांनी त्यांनी लाठी-काठ्यांनी हल्ला केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हल्ल्यात नामोले यांच्या उजव्या पायाला मार लागलेला असून, पाय फ्रॅक्चर झालेला आहे.

शिवाय मुक्का मार लागलेला असून, या सर्व घटनेचा डॉक्टर वर्गाने निषेध नोंदवला आहे. डॉ. नामोले हे नाशिक रोड येथे गेले तीस वर्षापासून वैद्यकीय सेवा देत आहे. कोविडमध्ये त्यांनी नाशिक आणि मालेगावला निर्भीड सेवा दिला आहे.