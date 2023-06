Nashik Crime: मालेगावला गोरक्षकावर हल्ला; चौघांविरुद्ध गुन्हा

Nashik Crime : शहरातील अंजुमन चौकात झालेल्या पोलिस कारवाईत बकरी ईदच्या कुर्बानीसाठी आणण्यात आलेले पाच गोवंश पोलिसांनी जप्त केले. याच दरम्यान गोरक्षकांना काही गोवंश कत्तलीसाठी आल्याची माहिती मिळाली.

गोरक्षकही घटनास्थळी पोचल्यानंतर येथील चौघांनी जनावरे पकडल्याची बातमी दिली अशी कुरापत काढून दोघांना लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली.

यात एकावर लोखंडी रॉडने हल्ला झाल्याने विलास जगताप हा तरुण जबर जखमी झाला. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. (Attack on gorakshak in Malegaon Crime against four Nashik Crime)

अंजुमन चौकात वाद झाल्याची माहिती मिळताच अपर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक तेगबीरसिंह संधू, उपअधिक्षक प्रदीपकुमार जाधव, आझादनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक डी.एस.जाधव हे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोचले.

दरम्यान गोरक्षक सागर सूर्यवंशी (२७, रा. मुगंसे) याने याप्रकरणी आझादनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. आपण अंजुमन चौक भागात गेलो असता सय्यद इरफान अब्दुल रहेमान उर्फ इरफान डब्बा याच्यासह त्याच्या तीन सहकाऱ्यांनी जनावरे पकडल्याची बातमी दिल्याची कुरापत काढून आपल्यासह साथीदारांना शिवीगाळ व लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली.

इरफान डब्बा याने विलास जगताप याच्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला केला. त्याच्या छातीवर व डोक्यावर रॉडचे वार बसल्याने तो जबर जखमी झाला. मारहाणीनंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरुन पसार झाले.

आझादनगर पोलिस ठाण्यात सागरच्या तक्रारीवरुन इरफान डब्बासह चौघांविरुध्द जबर मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.