Nashik Crime: पंचवटीत अतिक्रमण पथकावर हल्ला; दगडफेकीच्या घटनेतील काही संशयित ताब्यात

Nashik Crime : गेल्या काही वर्षांपासून वसलेल्या हमालवाडी येथील पाटालगतच्या झोपड्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या पथकावर दगडफेक केल्याची घटना मंगळवार (ता.३०) रोजी घडली आहे.

यात दोन ते चार कर्मचाऱ्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. (Attack on encroachment squad in Panchavati suspects in stone pelting incident in custody Nashik Crime news)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपायुक्त करूणा डहाळे यांच्या आदेशानुसार सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील विविध भागात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येत आहे.

मंगळवार (ता.३०) रोजी पंंचवटीतील हमालवाडी परिसरातील पाटालगतच्या झोपड्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी गेले असता झोपडीधारक आणि महापालिका कर्मचारी यांच्यात वाद झाला.

यावेळी तेथील काही झोपडीधारकांनी अचानकपणे दगडफेक केल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दगडफेक झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच पंंचवटी पोलीस ठाण्यासह म्हसरूळ आणि आडगाव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी, तसेच राखीव सुरक्षा बल पाचारण करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

यात एका जेसीबी वाहनाच्या काचा फोडण्यात आल्या असून सुदैवाने कोणीही जखमी नाही. या दगडफेकीच्या घटनेतील काही संशयितांना पंंचवटी पोलीसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.