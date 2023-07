Nashik Crime: स्लॅब तोडून बँक फोडण्याचा प्रयत्न; सायरन वाजल्याने दरोडेखोरांचे पलायन

Nashik Crime : अंबड औद्योगिक वसाहतीतील इंडियन बँकेत अज्ञात दरोडेखोरांनी गुरुवार (ता. २०) मध्यरात्री बँकेच्या मागील बाजूने बँकेच्या वर असलेल्या पहिल्या मजल्यावरील रिकाम्या हॉलमध्ये खिडकीचे ग्रील कापून प्रवेश केला.

तर, अगदी लॉकर रूमच्या वरच्या स्लॅबवर पोचून अगदी तंतोतंत लॉकर रूमच्या वरची फरशी व स्लॅब ब्रेकर मशिनच्या साहाय्याने फोडला. त्यानंतर आतमध्ये शिरून लॉकर तोडण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र त्यांचा हा प्रयत्न पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे असफल ठरला. स्लॅब तोडत असताना अंबड व चुंचाळे पोलिसांच्या गस्त पथकाच्या गाडीचा सायरन वाजल्यामुळे चोरट्यांनी धूम ठोकली. (Attempt to break bank by breaking slab robbers ran as siren sounded at ambad MIDC Nashik Crime)

त्यामुळे बँकेतील काहीही चोरी गेले नसल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. घटनेची माहिती बँक कर्मचाऱ्यांना सकाळी बँक उघडल्यानंतर समजताच त्यांनी अंबड पोलिसांना कळविल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठले.

यानंतर फॉरेन्सिक टीम व डॉगस्कॉड यांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. तपास करीत असताना मागील बाजूने घटनास्थळाहून पलायन केल्याचे प्राथमिक स्वरूपात दिसून येत असून, श्वान सुमारे एक ते दीड किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत गेले.

उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, उपायुक्त गुन्हे प्रशांत बच्छाव, सहाय्यक आयुक्त (गुन्हे) सीताराम कोल्हे, सहाय्यक आयुक्त शेखर देशमुख, अंबड ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रमोद वाघ, चुंचाळे पोलिस चौकीचे वरिष्ठ मनोहर करवंदे, गुन्हे शाखा युनिट २ वरिष्ठ निरीक्षक रणजित नलावडे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होत परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम सुरू केले.

गस्त ठरली बँकेसाठी वरदान

इंडियन बँकेच्या बाहेरच्या आवारात बँकेचा एकही सीसीटीव्ही नसून, येथे सुरक्षारक्षकही नसल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे बँकेची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

पोलिसांची गस्त बँक परिसरासह अंबड औद्योगिक वसाहतीत नेहमीच होते. ज्या वेळी हे चोरटे बँकेत प्रवेश करून लॉकर फोडण्याच्या तयारीत होते, या वेळी गस्त पथकाच्या गाडीचा सायरन वाजल्यानंतर पोलिस घटनास्थळी पोचले असल्याचे लक्षात येता चोरट्यांनी ब्रेकर, टॉमी, कटावणी, एक्सो ब्लेड, हातोडी, दोरखंड, एक्स्टेंशन बोर्ड असे साहित्य टाकून पलायन केले.

हे सर्व साहित्य अंबड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तर या चोरट्यांच्या शोधासाठी विविध पथके तयार करण्यात आले आहे.

रेकी झाल्याचा संशय

अज्ञात चोरट्यांनी याआधी संपूर्ण बँकेची रेकी केलेली असून, याआधी त्यांनी घटनास्थळाची संपूर्ण माहिती गोळा केली असावी.

कारण ब्रेकर लावण्यासाठी किती वायर लागेल, यासाठी वीज कनेक्शन किती लांब आहे, याचा पूर्ण अंदाज या चोरट्यांना आधीपासूनच असल्याचे चित्र त्यांनी सोडून पळालेल्या वस्तूंवरून स्पष्ट होत आहे.