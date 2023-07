Nashik Crime News : अपघाताचा बनाव करीत 32 लाखांना गंडविण्याचा प्रयत्न

By

Nashik Crime News : अपघाताचा बनाव चालकाच्या अंगलट आला आहे. दारूसाठ्याची परस्पर विक्री करून विमा कंपनीस गंडविण्याचा प्रकार हाणून पाडताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकांनी सहा संशयितांना बेड्या ठोकत पिक-अपसह तब्बल साडेबत्तीस लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. (attempt to defraud 32 lakhs by faking an accident nashik crime news)

कादवा म्हाळुंगी (ता. दिंडोरी) येथील परनॉड रिकार्ड इंडिया कारखान्यातील दारूसाठा गेल्या ८ जूनला अजंता ट्रान्स्पोर्ट कंपनीच्या माध्यमातून (एमएच- ४६- एएफ- ५८६०) या ट्रकमधून नांदेड येथील अलका वाइन्सला रवाना केला होता. ट्रकमध्ये विदेशी दारूचे ९६० बॉक्स भरले गेले. प्रवासात जिंतूर- परभणी रोडवरील पांगरी शिवारात ट्रकचा अपघात झाला.

साठ्याच्या मोजणीत तफावत आढळल्याने परभणी येथील दुय्यम निरीक्षकांनी जिंतूर पोलिस ठाण्यात मद्यसाठा चोरीस गेल्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. या गुन्ह्याची दखल नाशिकचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे यांनी घेत परभणी कार्यालयाशी संपर्क साधून त्यांनी घटनाक्रम जाणून घेत व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टिमची पडताळणी केली असता दारूसाठा चालकाने परस्पर विक्री केल्याचा संशय पुढे आल्याने नाशिकची यंत्रणा कामाला लागली.

अधीक्षक गर्जे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार पथकांनी शोधमोहीम हाती घेतली. चालकाने दारूसाठा जिल्ह्यातच विक्री केल्याचे समोर आले. ब विभागाचे निरीक्षक सुनील देशमुख यांचे पथक बुधवारी (ता. २८) महामार्गावर गस्त घालत असताना वाडीवऱ्हे येथील व्हिटीसी फाटा येथे मद्याने भरलेला पिक-अप (एमएच- १५- ईजी- ६६८०) वाहन पथकाच्या हाती लागले. दोघांना ताब्यात घेत पिक-अपची पाहणी केली असता त्यात १०० बॉक्स आढळले.

हा साठा अपघातग्रस्त वाहनातील असल्याचे समोर आल्याने एक्साईजने चौकशी सुरू केली. याचदरम्यान निरीक्षक साबळे यांच्या पथकाने खंबाळे शिवारातील हॉटेल सारेगम आणि इगतपुरी तालुक्यातील धामणी शिवारात छापा टाकून दोन्ही ठिकाणांहून दोन संशयित आणि ५४ बॉक्स हस्तगत केले. तर निरीक्षक योगेश सावखेडकर व विभागीय भरारी पथकाचे निरीक्षक अरुण चव्हाण यांच्या पथकाने वडनेर दुमाला शिवारात छापे टाकून २०० बॉक्स हस्तगत केले.

संदीप गायकर, राजेंद्र पवार, धनंजय भोसले, रोहित शिंदे, अजीज शेख, अजित वर्मा आदी संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या ताब्यातून दारूचे ३५४ बॉक्स व पिक-अप असा मुद्देमाल हस्तगत केला. वाहनचालकाने संशयितांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातच परस्पर विक्री करून वाहनाचा अपघात झाल्याचे समोर येत आहे. दारूसाठ्याची तुटफुफूट झाल्याचा देखावा निर्माण करून विमा कंपनीस गंडविण्याच्या प्रयत्नाचा भांडाफोड करण्यात यश आले आहे.

निरीक्षक सुनील देशमुख, अरुण चव्हाण, जी. पी. साबळे, योगेश सावखेडकर, जयराम जाखोरे, दुय्यम निरीक्षक पी. बी. ठाकूर, राहुल केदारे, धीरज जाधव, भावना भिरड, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक मनोहर गरुड, विष्णू सानप, मायकल पंडित, जवान अमित गांगुर्डे, महेश सातपुते, राकेश पगारे, संतोष कडलग, विजेंद्र चव्हाण, संतोष बोराडे, सुनील दिघोळे, महिला जवान सुनीता महाजन, वाहनचालक महेंद्र बोरसे, वीरेंद्र वाघ, राकेश पगारे आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली.