Nashik News: काकूने पुतण्याला दिले जीवनदान! मृत्यूशय्येवर असलेल्या पुतण्याला यकृत दान

Nashik News : गेल्या काही वर्षात अनेक कारणांमुळे मानवी नात्यांमधील अंतर कमी होत आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती दिवसेंदिवस नामशेष होत चालली आहे.

अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आनंदपूर (ता. बागलाण) येथील एका घटनेने नात्यांची वीण किती घट्ट असते, माणुसकी कशी जपली जाते, याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून दिला आहे. (Aunt gave life to her nephew Liver donation to dying nephew Nashik News)

काकूने आपल्या स्वतःच्या जीवावर उदार होत वयाचा, पती व मुलांचा विचार न करता मृत्युशय्येवर असलेल्या पुतण्याला यकृत दान करत जीवदान दिले.

शेतकरी कुटुंबातील अरुण अहिरे यांची नामपूर येथे पॅथॉलॉजी लॅब असून त्यांचे कुटुंब तालुक्यातील आनंदपूरला वास्तव्यास आहे. काही दिवसांपूर्वी अचानक त्यांना कावीळ सदृश्य लक्षणं जाणवू लागली.

अनेक ठिकाणी उपचार केले परंतु यश आले नाही. यानंतर काही दिवसांनी हा त्रास वाढत गेला. यानंतर यकृत निकामी झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. दिवसागणिक हा त्रास वाढत गेला.

यानंतर यकृत दान करून ते प्रत्यारोपण करावे लागेल असेही डॉक्टरांनी सांगितले. यकृत दान करणारी व्यक्ती कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील असावी असे डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर प्रथमत: जन्मदात्रीने यकृत देण्यासाठी तयारी दर्शवली.

परंतु आईच्या यकृतात अधिक चरबी असल्यामुळे हे यकृत प्रत्यारोपण करता येणार नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यावर त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. आता काय करावे असा मोठा प्रश्न कुटुंबासमोर उभा होता.

यानंतर अरुण यांच्या काकू वंदना अर्जुन अहिरे यकृत दान करण्यासाठी स्वतःहून तयार झाल्या. यानंतर त्यांच्या यकृताच्या तपासणीनंतर यकृतदानाचा निर्णय झाल्यावर अहिरे कुटुंबाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. तपासणीचे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर पुतण्यावर यकृत प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया सुरु झाली. यानंतर दोघांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले.

"आम्ही तिघे भाऊ जसे आहोत तशाच माझ्या वहिनी देखील आहेत. जे काही करायचं ते सर्वांनी मिळून करायचे हे आमचे ठरलेले असते. पुतण्या, चुलत भाऊ, चुलते असे शब्द आमच्या घरात कधीही निघत नाहीत. सर्व सख्खे भाऊ, बहिणी गुण्यागोविंदाने राहतो. मुलाचा जीव वाचविण्यासाठी त्याच्या काकूने घेतलेला निर्णय डोळ्यात पाणी आणणारा आहे. तिच्या निर्णयामुळे एका व्यक्तीचा जीव तर वाचलाच शिवाय या व्यक्तीवर अवलंबून असलेले कुटुंबही वाचले आहे. वाहिनीच्या निर्णयाने आज मुलाला डोळे भरून पाहतो आहे, अशी माऊली होणे नाही."- आत्माराम अहिरे, अरुण यांचे वडील

"आमचे कुटुंब एकत्र आहे. घरातली सगळी माझी माणसे आहेत. आमचे बापू (अरुण यांचे वडील) कुटुंब प्रमुख आहेत. कुणीही त्यांच्या शब्दाच्या बाहेर नसते. माझा पुतण्या अरुण पॅथॉलॉजिस्ट झाल्यापासून आमच्या कुटुंबाची प्रगती झाली. परिवारावर आलेल्या संकटाच्या काळात अरुणने सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. अरुण माझा पुतण्या नाही मुलगाच आहे."

-वंदना अर्जुन अहिरे (काकू)