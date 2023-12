Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला डावलून प्राधिकरण

Nashik Kumbh Mela : २०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. महापालिकेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीनेदेखील अनुभवाचा दाखला देत प्राधिकरण म्हणून काम करण्याची तयारी दर्शविल्याचे समजते.(Authority other than Municipal Corporation for Kumbh Mela nashik news)