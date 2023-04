Nashik News : पारेगाव (ता. दिंडोरी) येथील तीन दिवसांच्या बाळाची प्रकृती बरी नसल्याने वैद्यकीय अधिकारी यांना लक्षात आणून दिल्यानंतर उपचार व रुग्णवाहिका वेळीच न मिळाल्याने बाळ दगावल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे.

याबाबत मात्र अधिकृत तक्रारीची नोंद झालेली नाही. (baby died due to lack of treatment due to not get ambulance Allegation of relatives no complaint registered at paregaon Nashik News)

वणी ग्रामीण रुग्णालयात बुधवारी (ता. ५) सकाळी सातच्या सुमारास (पारेगाव ता. चांदवड) येथील सुशीला रामभाऊ साबळे (वय २२) ही महिला प्रसुतीसाठी वणी ग्रामीण रुग्णालयात खासगी वाहनाने येत असतानाच ग्रामीण रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच रस्त्यातच महिलेची प्रसूती झाली होती.

यावेळी रुग्णालयात उपस्थित परिचारिका यांनी महिलेस व बाळास रुग्णालयात दाखल करून प्रसूतीनंतरची आवश्यक वैद्यकीय उपचार केले. यावेळी माताची तब्येत व्यवस्थित होती, मात्र बाळाचे वजन कमी असल्याने याबाबत उपस्थित डॉक्टरांनी बालरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेण्याचे नातेवाइकांना सांगून तशी तपासणी दरम्यान नोंद केलेली होती.

दरम्यान गुरुवारी (ता. ६) दुपारनंतर बाळ दूध पीत नाही नसल्याची तक्रार नातेवाइकांनी डॉक्टरांकडे केली होती, याही वेळेस बाळाची प्रकृती सर्वसाधारण असल्याचे सांगून, तरीही बालरोगतज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेण्याबाबत सांगितले होते.

दरम्यान, रात्री बाळाची प्रकृती खालावल्याचे सकाळी नऊच्या सुमारास बाळास नातेवाइकांनी वणी येथे खासगी रुग्णालयात घेऊन गेले होते. या दरम्यान नातेवाइकांनी आईस रुग्णालयातच ठेवून बाळ उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात नेत असल्याची डॉक्टरांना व परिचारिकांना माहिती दिली नसल्याची बाब समोर आली.

दरम्यान आज दुपारी बाराच्या दरम्यान दिंडोरी येथे खासगी वाहनाने खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते, त्यानंतर नातेवाइकांनी दिंडोरी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता बाळ दगावल्याची घटना घडली.