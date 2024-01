Sudhakar Badgujar Fraud Case : अपहार प्रकरणाची कसून चौकशी अन ACBच्या प्रश्नांनी बडगुजरांना फुटला घाम!

नाशिक : एकीकडे अपहारप्रकरणात अंतरिम जामीन मंजुरीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना, दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरू केलेल्या चौकशीला सामोरे जाताना शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांना घाम फुटला आहे.

गुरुवारी (ता. १८) बडगुजर यांची ‘लाचलुचपत’च्या कार्यालयात चौकशी करण्यात आली असता, बहुतांशी प्रश्नांची त्यांच्याकडे उत्तरेच नसल्याचे समजते. (Badgujar sweat with questions of ACB thorough investigation of embezzlement case nashik crime)