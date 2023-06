Bakri Eid : बकरी ईदमुळे मालेगावला चारा वधारला! दररोज 60 हजार पेंढ्यांची विक्री

By

Bakri Eid : शहरात "बकरी ईद" निमित्त मोठ्या संख्येने जनावरे विक्रीसाठी आली आहेत. कुर्बानीसाठी रेडा, म्हैस, बोकड यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली आहेत.

गेल्या दोन आठवड्यापासून जनावरे खरेदी-विक्री सुरु असल्याने चाऱ्याचे भाव देखील वधारले आहेत. शहरात दररोज वीस ट्रॅक्टर चारा विकला जातो. चाऱ्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. (Bakri Eid fodder increased in Malegaon Sale of 60 thousand straws per day nashik news)

शहर व परिसरात बकरी ईद पूर्वीच चारा लागवड केली जाते. द्याने, करंजगव्हाण, दाभाडी, वडगाव, चंदनपुरी यासह तालुक्यातून चारा विक्रीसाठी येतो. एरव्ही साधारणतः चार ट्रॅक्टर चाऱ्याची विक्री होते.

सध्या रोज किमान ६० हजार चाऱ्याच्या पेंढ्या विक्री होत आहेत. यात शाळू, कोंडी, माळवाडी यासह मक्याची कुट्टी, गव्हाचा भुसा विकला जातो. बकरी ईदपूर्वी पेंढीचा दर चार रुपये होता. त्यात एक रुपया वाढ झाली आहे. मागणी वाढल्याने दर वाढल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

येथे अली अकबर हॉस्पिटल, फार्मसी कॉलेज, कॉटन मार्केट, बडा कब्रस्तान यासह विविध भागात जनावरे विक्री होत आहेत.

संगमेश्वर भागातील चारा बाजार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूल, नवीन बसस्थानक, कुसुंबा रोड, रमजान पुरा, द्याने, चंदनपुरी गेट, आझाद नगर, पवारवाडी येथे चारा विक्री होत आहे. चाऱ्यात शाळूला सर्वात जास्त मागणी असल्याचे चारा व्यापारी रोहित चौधरी यांनी सांगितले.

"तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांनी कांदा काढून मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून चारा लागवडीला सुरवात केली. तीन महिन्यात चारा येत असल्याने शहराजवळील शेतकऱ्यांनी चारा लागवडीला प्राधान्य दिले. यासाठी एकरी दहा ते पंधरा हजार रुपये खर्च येतो. चारा खरेदी करणारे मोठे व्यापारी आहेत. व्यापारी एकरी चाळीस ते पन्नास हजार रुपये दराने चारा खरेदी करतात. कापणीसाठी मजूरांना तीनशे पेंढीचे शंभर रुपये मजुरी दिली जाते. व्यापारी शेतकऱ्यांचा बांधावरून चारा कापून घेऊन जातात."-सुभाष पवार, करंजगव्हाण