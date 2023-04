Nashik News : बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला कार्पोरेट लुक; कार्यालयाचा आज लोकार्पण सोहळा

By

नाशिक : कार्पोरेट कंपन्यांप्रमाणेच आता राजकीय पक्ष्यांच्या कार्यालयालादेखील कार्पोरेट लुक प्राप्त होत आहे. राज्यात नुकत्याच स्थापन झालेल्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेने आधुनिकतेची कास धरले आहे. (Balasaheb Shiv Sena office has given corporate look nashik news)

त्याअनुषंगाने मायको सर्कल येथे नवीन कार्यालय स्थापन केले आहे. कार्पोरेट लुक असलेल्या या कार्यालयाचे रविवारी (ता. २) विविध मान्यवरांच्या हस्ते उद्‌घाटन होत आहे.

मायको सर्कल येथे तयार झालेल्या कार्यालयाचे उद्‌घाटन खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते रविवारी सकाळी ११ वाजता होणार असल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

उद्‌घाटन कार्यक्रमाला राष्ट्रीय प्रवक्ते नरेश म्हस्के, पालकमंत्री दादा भुसे, सचिव भाऊसाहेब चौधरी, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सुहास कांदे आदी उपस्थित राहणार आहेत. पत्रकार परिषदेला सहसंपर्क प्रमुख सूर्यकांत लवटे, महानगर प्रमुख प्रवीण तिदमे आदी उपस्थित होते. सुमारे २२०० स्के. फूट कार्पेट क्षेत्र असलेल्या या कार्यालयात पदाधिकाऱ्‍यांना कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. तसेच कार्यकर्त्यांसोबत बैठका घेण्यासाठीही बैठक हॉल तयार केला आहे. वॉर रूम तयार करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. बोरस्ते यांनी दिली.

कार्यालयातील विविध कक्ष

वैद्यकीय मदत कक्ष : नव्या कार्यालयात वैद्यकीय मदत कक्षाची निर्मिती केली आहे. गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार, शासकीय योजनांसाठी अर्ज कसे करावेत, याची माहिती वैद्यकीय मदत कक्षात दिली जाणार आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, चॅरिटी हॉस्पिटलमधील उपलब्ध बेडबाबत माहिती, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत होणारे मोफत उपचारांची माहिती या कक्षात दिली जाईल. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी संदर्भातील कामही या कक्षात होईल.

विधी सहाय्यता कक्ष : नागरिकांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी तसेच अन्य कायदेशीर मार्गदर्शनाचा भाग म्हणून लीगल सेलची निर्मिती पक्ष कार्यालयात करण्यात आली आहे. सायंकाळी ७ ते रात्री नऊदरम्यान या कक्षात प्रथितयश वकील उपलब्ध असतील.

सहकार सल्ला कक्ष : गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज, प्रलंबित असलेले प्रॉपर्टी कार्ड, बांधकाम मजुरांच्या सहकारी संस्था, औद्योगिक संस्था, कृषी विषयक, बाजार समित्या, जिल्हा सहकारी संस्था आदीबाबतीत इत्यभूत माहिती देण्याचे काम या विभागातून केले जाईल.

सरकारी योजना कक्ष : राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीचे निकष येथपासून ते सर्वसामान्यांना योजनेचा लाभार्थी बनवण्यापर्यंत प्रक्रिया शिवसेनेच्या कार्यालयात होणार आहे.

ग्राहक संरक्षण कक्ष : ग्राहक संरक्षण विषय कायद्यांचे माहिती आणि या कायद्याचा उपयोग करण्यासाठी जागृती या विषयावर या कक्षात काम होईल.