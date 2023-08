Balasaheb Thorat News : कांदा निर्यातीमुळे शेतकरी तोट्यात; बाळासाहेब थोरात यांची केंद्रावर टीका

By

Balasaheb Thorat News : कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय चुकीचा असून, केंद्राचे हे धोरण शेतकऱ्यांना मारक आहे. टोमॅटोचे दर वाढल्यानंतर नेपाळहून टोमॅटोची आयात केली जाते. आताही कांद्यावर निर्यातशुल्क लावले आहे.

त्यामुळे कांदा उत्पादनातून शेतकऱ्याला चार पैसे मिळणार होते. मात्र, शेतकऱ्याला तोट्यात आणून स्वस्ताई करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याची टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. ( Balasaheb Thorat statement about Farmers in loss due to onion export nashik news)

काँग्रेसच्या लोकसंवाद पदयात्रेच्या पूर्वतयारीची बैठक थोरात यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता. २३) नाशिक येथे झाले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना थोरात यांनी पदयात्रेची पार्श्वभूमी सांगत केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. केंद्राने लावलेले निर्यातशुल्क अन्यायकारक आहे.

शेतकऱ्याला आता कुठे चार पैसे अधिक मिळत होते. त्यामुळे शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांना थांबवायला नको होते. त्यामुळे केंद्राचे धोरण हे शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे. केंद्र सरकारला ग्राहकांचे हित जपायचे असल्यास, अनुदानातून ग्राहकाला दिलासा देण्याची गरज होती.

मात्र, त्याऐवजी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांवरच अन्याय करत असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेला २४१० रुपयांचा भावदेखील कमी आहे. यातून शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च देखील मिळणार नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘चांद्रयान-३’ चे लँडिंग देशासाठी आनंदाची बाब आहे. मात्र, या यशामागे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचे यश आहे.

गटबाजी नसल्याचा दावा

नाशिकमधील गटबाजीवर विचारले असता, थोरात यांनी गटबाजी नसल्याचा दावा केली. नाशिकमध्ये काँग्रेसमध्ये कुठेही गटबाजी नसून हा मनाचा खेळ आहे. आमच्या पक्षात लोकशाही अधिक असल्यामुळे गटबाजी दिसते. मात्र, आम्ही एकत्र राहू आणि विरोधकांच्या विरोधात लढणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.