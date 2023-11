Nashik Krishithon 2023: कृषी क्षेत्रात कृषिथॉनने वेगळी ओळख : बाळासाहेब थोरात

By

Balasaheb Thorat News: कृषिथॉनच्या प्रत्येक प्रदर्शनाला उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळालेली आहे. या प्रदर्शनातून कृषी क्षेत्रात कृषिथॉनने आज वेगळी ओळख निर्माण केली असल्याचे प्रतिपादन माझी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. कृषिथॉनच्या आयोजनाबद्दल त्यांनी आयोजक न्याहारकरांचे कौतुकही केले.

कृषिथॉन प्रदर्शनात दुपारच्या सत्रात नाडा संमेलन व आदर्श कृषिसेवा केंद्र पुरस्काराचे वितरण शनिवारी (ता. २५) माजी मंत्री थोरात यांच्या हस्ते झाले. (Balasaheb Thorat statement In field of agriculture Krishithon distinguished itself nashik news)

त्या वेळी प्रमुख पाहुणे फलोत्पादन संचालक कैलास मोते उपस्थित होते. नाडाचे उपाध्यक्ष अरुण मुळाणे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे यांचेही भाषण झाले. थोरात यांनी राज्यात कृषिमंत्री म्हणून केलेल्या कामाचा लेखाजोखा या वेळी मांडला. थोरात यांच्या हस्ते नाडा कृषिथॉन उत्कृष्ट कृषिसेवा केंद्र पुरस्कार देण्यात आला.

कृषिथॉन प्रदर्शनात सकाळच्या सत्रात मिलेट मेळावा, तसेच महिला पुरस्काराचे वितरण आमदार सरोज आहिरे यांच्या हस्ते झाले. अश्विनी न्याहारकर यांनी स्वागत केले. या वेळी बायफचे डॉ. संजय पाटील यांचे भरडधान्य पिके संवर्धन आणि उत्पादन : आव्हाने आणि संधी या विषयावर, तर आहारतज्ज्ञ डॉ. अर्चना ठोंबरे यांनी मिलेट वर्षांविषयी माहिती दिली.

...यांचा झाला गौरव

नाडा कृषिथॉन उत्कृष्ट कृषिसेवा केंद्र पुरस्कार

कृषी विकास बीज भांडार (पेठ फाटा, नाशिक), वैष्णवी कृषिसेवा केंद्र (घोटी, ता. इगतपुरी), यश कृषी एजन्सीज ( खर्डे, ता. देवळा), भाग्यश्री सीड्स (कळवण), माऊली फर्टिलायझर्स (भिलकोट, ता. मालेगाव), न्यू भगवती कृषी उद्योग (चांदवड), संतकृपा कृषी उद्योग (डांगसौंदाणे, ता. सटाणा), कृष्णाई ॲग्रो सर्व्हिसेस (जायखेडा, ता. सटाणा), निर्मल कृषी मंदिर (उगाव, ता. निफाड), मनीषा एजन्सीज (सायखेडा, ता. निफाड), व्यंकटेश सीड्स (येवला, ता. येवला), श्री स्वामी समर्थ कृषिसेवा केंद्र (मु. पो. साकोरा, ता. नांदगाव), शिवनेरी कृषिसेवा केंद्र, (नांदूरशिंगोटे, ता. सिन्नर), यश अँग्रो सेल्स (वणी, ता. दिंडोरी), संतकृपा कृषिसेवा केंद्र (अंजनेरी, त्र्यंबकेश्वर).

महिला कृषी पुरस्कारांतर्गत प्रयोगशील युवा कृषी संशोधक पुरस्कार

डॉ. अश्विनी चंदेल (आयसीएआर, नवी दिल्ली), डॉ. पल्लवी महाजन (पुणे), डॉ. अश्विनी बेनके (राजगुरुनगर), डॉ. रश्मिका कुंभार (वाई, सातारा), डॉ. प्रियांका ब्राह्मणे, (नाशिक) यांना देण्यात आला. प्रयोगशील युवा कृषी उद्योजक पुरस्कार कबड्डी- स्वाती सोपान (जुन्नर), प्रतिभा सानप, (छत्रपती संभाजीनगर), छाया देशमुख-मोरे, (कामनापूर घुसळी, धामणगाव), शरयू लांडे, (कोथरूड, पुणे).

कृषी विस्तार कार्य पुरस्कार

रूपाली लोखंडे (म्हसरूळ, नाशिक), मनीषा लांडे (अमरावती), मोहिनी पुनसे (तिवसा, अमरावती).

युवा शेतकरी पुरस्कार ः वैष्णवी देशपांडे-कुलकर्णी (पालघर), योगिता मोगल (दिंडोरी), महानंदा टोम्पे(यवतमाळ), सुवर्णा उगले (अहमदनगर), पार्वता महाले (नाशिक), आसावरी पोशट्टीवार (चंद्रपूर), वसुधा जाधव (पिंपरी, निफाड), सरला चव्हाण (रायते, येवला), लता संधान (दिंडोरी).