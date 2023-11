Balasaheb Thorat News: गारपीटग्रस्तांना कर्जमाफ करा : बाळासाहेब थोरात

By

कसबे सुकेणे : गारपिटीमुळे निफाड तालुक्यातील द्राक्ष बागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीचा हिशोबही करता येत नाही.

गारपीटग्रस्तांना उभे करण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. कर्जमाफ व कायमस्वरूपी मदत देणे गरजेचे आहे.

याबाबत विधानसभेच्या अधिवेशनात हा विषय स्वतंत्ररित्या चर्चेला ठेवू, असे प्रतिपादन माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बुधवारी (ता. २९) येथे केले. (Balasaheb Thorat statement loan forgive to hail victims at visit of karbe sukene nashik)

माजी मंत्री थोरात, राजाराम पानगव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, तालुकाध्यक्ष विजय जाधव, मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, उपसभापती देवराव मोगल यांनी कसबे सुकेणेतील सुधाकर भंडारे, भाऊसाहेब भंडारे यांच्या गारपीटग्रस्त द्राक्षबागेला भेट दिली. पिंपळसच्या मत्सागर कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. कसबे सुकेणेत माजी मंत्री थोरात यांनी द्राक्ष बागायतदारांशी संवाद साधला.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना थोरात म्हणाले, की नाशिक जिल्ह्यात गारपीट आणि अवकाळीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. द्राक्षबाग उभी करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. संपूर्ण कुटुंब त्यासाठी वर्षभर राबते.

सोसायटी, बँकेचे कर्ज घेऊन द्राक्षबाग उभारावी लागते. मात्र, अशा संकटात संपूर्ण शेतकरी कुटुंब ढासळते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे गरजेचे आहे.

शरद आहेर, ज्ञानेश्वर चव्हाण, विनायक शिंदे, मविप्र संचालक शिवाजी पाटील-गडाख, राजेंद्र मोगल, ज्ञानेश्वर गायकवाड, माजी सरपंच नाना पाटील भंडारे, सरपंच आनंदराव भंडारे, दिगंबर गिते, सचिन खडताळे, रमेश कहांडळ, अंबादास दिघे, नारायण गुरगुडे, प्रल्हाद दयाळ, नंदकुमार कापसे, निर्मला खर्डे, अनिस शेख, स्वप्नील बिनाकिया, सचिन भंडारे, कमलेश भंडारे, प्रवीण वाघ आदी उपस्थित होते.

