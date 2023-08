Sakal Impact : दिशादर्शक फलकावरील बॅनर हटविले

Sakal Impact : सर्व दिशादर्शक फलकावर लावलेले विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे होर्डिंग नाशिक महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून हटविण्यात आला. (banner on direction board has been removed by nmc encroached dept sakal impact nashik news)

‘सकाळ’मध्ये यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध होताच महापालिका यंत्रणेला जागी आली. शनिवारी (ता.१९) दिशादर्शक फलकावर लावलेल्या अनधिकृत बॅनरवर कारवाई करण्यात आली.

बिटको चौक, दत्तमंदिर, सैलानी बाबा या ठिकाणी राजकीय नेत्यांचे बॅनर झळकविण्यात आले आहे. हे बॅनर दिशादर्शक फलकावर लावलेले असल्यामुळे दिशादर्शक फलक दिसेनासा झाला होता. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने बातमी प्रसिद्ध केली होती.

बातमीची दखल घेऊन नाशिक रोड विभागीय अधिकारी हरिश्चंद्र मदन आणि अमित पवार यांनी नाशिक रोडला दिशादर्शक फलकांवर लावलेले बॅनर काढण्याची कारवाई केली.

महापालिका अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्व बॅनर खाली उतरवले. बॅनर लावणाऱ्यांवर दंड झाला पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.