Nashik Crime: निकाहास नकार दिल्याने शाबाननगरमध्ये मारहाण; पोटात मार लागल्याने महिला जखमी

मालेगाव : मुलीच्या वडिलांनी संभाव्य वरासंबंधी चौकशी करून निकाहास नकार दिला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या तरुणाने तिघा मित्रांसह दाम्पत्यास लाथा-बुक्क्या व लाकडी दांड्याने मारहाण केली. शहरातील शाबाननगर भागात ही घटना घडली.

मारहाणीत पोटात मार लागल्याने महिला गंभीर जखमी झाली. (Beating up in Shabannagar for refusing marriage Woman injured after being hit in stomach Nashik Crime)