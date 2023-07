By

Political Alliance : गेल्या वर्षभरात राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होत आहे. त्यातून नव्या आघाड्या, युती जन्माला येत आहे. दोन भिन्न विचारांचे पक्ष, लोक एकत्र येत असल्याने राज्याचे राजकारण नव्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहे.

आधी शिवसेना व आता बलाढ्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात फूट पडून त्याच नावाने नवीन पक्ष स्थापन झाले. किंबहुना फुटलेल्या आमदार, खासदारांनी मुळ पक्षावरच दावा केला. त्यानंतर दर काही दिवसांनी नवीन राजकीय घडामोड पाहायला मिळत आहे. (Beginning of new political discussion Thackeray Sena MNS New Political Alliance officials workers expect nashik)

आज राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एका नव्या राजकीय चर्चेला सुरवात झाली. ती म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना व राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युतीची. दोन्ही पक्षांची युती किंवा आघाडी होईल किंवा नाही ही नंतरची बाब असली तरी यानिमित्त १५-१६ सोळा वर्षांपूर्वीच्या इतिहासाला उजाळा मिळाला आहे.

दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीमुळे नव्या चर्चेला सुरवात झाली आहे. या चर्चेने दोन-चार दिवसांपासून सुरु असलेली बंडाची चर्चादेखील झाकली जात असल्याने त्यापार्श्वभूमीवर मनसेला भरभरून यश देणाऱ्या तसेच शिवसनेला बालेकिल्ला म्हणून मान देणाऱ्या नाशिकमधील दोन्ही पक्षाच्या नेते, कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. त्यात दोन्ही बाजूकडून शिवसेना-मनसे एकत्र यावे अशी भावना व्यक्त झाली.

काय म्हणताय मनसे नेते

- " मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यास दोन्ही पक्षांना मोठा फायदा आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा पूर्ण होईल. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचेदेखील आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो निर्णय घेतील तो मान्य राहील. त्याचे स्वागत करू." - अशोक मुर्तडक, प्रदेश सरचिटणीस मनसे.

- "ठाकरे बंधू एकत्र यावे ही जनसामान्यांची इच्छा आहे. मनसे व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची मनापासून इच्छा आहे. दोन्ही एकत्र येणे ही चांगली घटना आहे. मात्र मनसेने यापूर्वी दोनदा प्रस्ताव दिल्यानंतर शिवसेनेकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीत शिवसेनेला गरज आहे. त्यामुळे थोडे थांबून मगज राज ठाकरे यांनी निर्णय घ्यावा."

- पराग शिंत्रे, प्रदेश उपाध्यक्ष, मनसे.

- "राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे एकत्र यावे ही तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेची इच्छा आहे. परंतु ते खरोखर एकत्र येणार आहे का, फक्त चर्चेच्या पातळीवर थांबायला नको, सध्याच्या राजकारणाची तऱ्हा लक्षात घेता मराठी माणसाच्या हक्काच्या पक्षाची गरज आहे."

- नितीन भोसले, माजी आमदार, मनसे.

काय म्हणताय शिवसेना नेते

-"उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे दोघांनी एकत्र यायला पाहिजे. असे दोन्ही पक्षाच्या नेते व कार्यकर्त्यांचे मत आहे. ते महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे. दोघेही एकत्र आले तर स्वागतच आहे. शिवसेनेत आदेश मानले जातात. आम्हाला आदेश आल्यास तसे पालन केले जाईल."

- सुधाकर बडगुजर, महानगर प्रमुख, शिवसेना (उबाठा)

- "शिवसेना व मनसे दोन्ही पक्ष एकत्र आले पाहिजे. ती काळाची गरज आहे. राजकीय उलथापालथीत दोन भिन्न विचारांचे लोक एकत्र येत आहेत. मराठी माणसासाठी लढणारे, बाळासाहेबांच्या विचारांचे पक्ष व एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्ती एकत्र येण्यास काय हरकत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र दोन ठाकरेंना एका व्यासपीठावर पाहण्यास उत्सुक आहे."

- सुनील बागूल, उपनेते, शिवसेना.

- "बाळासाहेबांनी कष्टातून मिळविले आहे. ते डोळ्यासमोर विखुरले जाऊ नये. आता विचार करण्यापेक्षा एक घाव दोन तुकडे होणे गरजेचे आहे. अटी व शर्ती न घालता एकत्र या. मराठी माणसाची देखील दोघे एकत्र यावे हीच इच्छा आहे. मागचे-पुढचे विसरून आता एकत्र या. दोघे एकत्र आल्यास पक्ष व विचारधारेपासून दूर गेलेले एका आशेने पुन्हा एकत्र येतील."

- वसंत गिते, मनसेचे माजी आमदार व विद्यमान शिवसेना नेते.