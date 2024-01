Nashik Accident News : वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

सिन्नर : सिन्नर-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर मंगळवारी रात्री अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने तीस वर्षीय दुचाकीस्वार युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. पांगरी गावाजवळ हा अपघात झाला. (Bike rider dies in collision with vehicle at sinnar Nashik Accident News)