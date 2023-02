Nashik News : गंगापूर लिंकरोडवर चारचाकीच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार

नाशिक : गंगापूर रोड परिसरातील कानेटकर उद्यानाजवळ भरधाव वेगातील चारचाकी कारने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना रविवारी (ता.२०) रात्री घडली. सलीम सत्तार खाटीक (५३, रा. मयुर अपार्टमेंट, अशोकनगर, सातपूर) असे मयत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. (Bike rider killed in collision with four wheeler on Gangapur Link Road Nashik News)

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

खाटीक हे रविवारी रात्री साडेसात वाजेच्या सुमारास दुचाकीवरून डबल सीट सावरगाव-गोवर्धन गंगापूर लिंकरोडने घरी जात होते. त्यावेळी समोरून भरधाव वेगात आलेल्या कारने (एमएच १५ एचजी २३४८) दुचाकीला जोरदार धडक दिली.

यात सलीम खाटीक यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, रात्री वैद्यकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषीत केले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून तपास हवालदार चौधरी हे करीत आहेत.