Nashik Accident News: स्टेट बँक चौकात भीषण अपघात; दुचाकीस्वार जागीच ठार

Nashik Accident News: स्टेट बँक चौक मुंबई आग्रा हायवे जवळ आज पहाटे ५ वाजेदरम्यान दुचाकी (एम एच १५ डी इ ६३०४), चारचाकी (एच १५ एफ एन ०७६९) यांचा अपघात झाला. (biker died on spot in accident with car Nashik News)

यात दुचाकीवरील गणेश भाऊराव डुंबरे (वय ३९) वर्ष याचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

तसेच त्यासोबत असलेला ज्ञानेश्वर कटारे हा सिविल हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असून त्याचा डावा पाय फ्रॅक्चर आहे. पुढील कारवाई शिवाजी चौकी अंमलदार पोलिस हवालदार राऊत करत आहेत.