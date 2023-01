थेंब अन् थेंब पाण्याचा लागणार हिशोब! व्यावसायिक पाणी वापरणाऱ्यांना Automatic Readingद्वारे मोबाईलवर बिले

By

नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास २५ हजार व्यावसायिक नळ जोडण्या आहेत. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे पाण्याचा हिशोब लागत नाही. वापरलेल्या पाण्याच्या मधल्या पुरेसा महसूल प्राप्त होत नाही.

त्यामुळे आता स्मार्टसिटीअंतर्गत व्यावसायिक पाणी वापर करणाऱ्या ग्राहकांना ऑटोमॅटिक मोबाईल रीडिंग द्वारे देयके दिली जाणार आहे. या माध्यमातून पाण्याच्या थेंब आणि थेंबाचा हिशोब लागण्यास मदत होणार आहे. (Bills for commercial water users on mobile through Automatic Reading samrt city nmc nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास पावणेदोन लाख नळजोडणी आहेत. यातील औद्योगिक वसाहत वगळता २५००० नळ जोडण्या व्यावसायिक आहे. निवासी पाणीपट्टीच्या तुलनेत व्यावसायिक कारणांसाठी पाण्याचा वापर करणाऱ्यांना अधिक म्हणजे चारपट अधिक दर लावला जातो.

मात्र, या सर्व पंचवीस हजार ग्राहकांकडून शंभर टक्के पाणीपट्टीची वसुली होते असे नाही. त्याला अनेक तांत्रिक कारणे आहेत आणि पट्टीची बिले देण्यासाठी मनुष्यबळ नसल्याने हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

त्यामुळे आता स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून गावठाण भागात स्काडा प्रणालीचे मीटर बसविले जात आहे. त्या अंतर्गत व्यावसायिक नळ जोडणी असलेल्या ग्राहकांच्या मीटरचे ऑटोमॅटिक मोबाईल रीडिंग या तंत्राच्या साह्याने रीडिंग घेऊन ग्राहकांच्या मोबाईलवर बिल दिले जाणार आहे.

व्यावसायिक नळजोडणी असलेल्या ठिकाणी जुनी मीटर बदलून तेथे इलेक्ट्रॉनिक प्रो- मीटर बसले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक मीटरच्या माध्यमातून पाणी वापराचे अचूक वाचन होऊन त्या भागात नियुक्त करण्यात आलेल्या पाणीपट्टी कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल ॲपवर मीटरचे रीडिंगची स्वयंचलित पद्धतीने नोंद घेतली जाईल.

या माध्यमातून वेळ वाचेल व मनुष्यबळ नियुक्त करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याशिवाय पाण्याच्या अचूक वापराचीदेखील नोंद होणार आहे. यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर तेव्हापासून पुढे पाच वर्ष देखभाल व दुरुस्तीदेखील खासगी संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे.

‘सेंट्रल स्काडा’चे पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण

गावठाण भागात स्काडा तंत्राद्वारे पाणीपुरवठा सक्षम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी नागपूर येथील मे. विश्वराज एन्व्हायरमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले आहे.

या संस्थेच्या माध्यमातून पंचवटीमधील चाळीस व बारा बंगला येथील ५० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटवर स्काडा मीटर वसुली जाणार आहे. शहरातील १७९ जलकुंभ, तसेच सात जलशुद्धीकरण केंद्रांवरदेखील अशा पद्धतीचे मीटर लावले जाणार आहे. बारा बंगला येथे केंद्रीय स्काडा सेंटर उभारले जाणार आहे.

या सेंटरच्या माध्यमातून २४ तास पाण्याची माहिती प्रमुख अधिकाऱ्यांना मोबाईलवर उपलब्ध होईल. पाण्याची गुणवत्ता, पाण्यातील गढूळतेचे प्रमाण, तसेच क्लोरिनचे प्रमाण या बाबीदेखील मोबाईलवर दिसणार आहे.

