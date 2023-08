Nashik News: मनमाडला ठाकरे गटाचा रास्ता रोको! गळ्यात कांद्यांच्या माळा घालून आंदोलन

Nashik News : केंद्र सरकारने लावलेले कांदा निर्यात शुल्क तत्काळ मागे घ्यावे, कांद्याला चांगला भाव द्यावा यासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सोमवारी (ता.२८) शिवसेना ठाकरे गटाने गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून जोरदार घोषणाबाजी करत मनमाड - चांदवड मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.

शिवसैनिकांनी केलेल्या रास्ता रोकोमुळे मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. (Block path of Manmad Thackeray group Agitation with garlands of onions around neck Nashik News)

शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख गणेश धात्रक यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा आणि डोक्यात भगव्या टोप्या घालून मनमाड बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर मनमाड - चांदवड मार्गावर आंदोलन करत रास्ता रोको केला.

यावेळी शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. नांदगाव तालुक्यात अजूनही समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळे दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

पेरलेली पिके येऊ शकत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे.

तेथे टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करावा, तालुक्यात जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्या, दुभत्या आणि खुट्यावरील जनावरांसाठी जागेवर चारा उपलब्ध करून द्यावा, कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यामुळे त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

कांद्याचे भाव पाडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हे वाढीव निर्यात शुल्क तत्काळ मागे घ्यावे, शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही. २०१८-२० मधील पीक विम्याचे पैसे जमा करावे यासह इतर मागण्यांचे बाजार समितीचे सचिव विश्वास राठोड यांना निवेदन दिले.

यावेळी जिल्हा उपप्रमुख संतोष बळीद यांच्यासह वक्त्यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत केंद्रा सरकारच्या धोरणावर टीका केली. मागण्या मान्य न झाल्यास शिवसेना स्टाइलने आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा शिवसैनिकांनी दिला.

आंदोलनात जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख प्रवीण नाईक, जिल्हा समन्वयक सुनील पाटील, बाजार समिती उपसभापती कैलास भाबड, संतोष जगताप, जिल्हा संघटक संजय कटारिया, शहरप्रमुख माधव शेलार, अनिल दराडे, विनय आहेर, आशिष घुगे, सनी फसाटे, कचरू आव्हाड, सुनील जाधव, अनिल सापनर,

विवेक परदेशी, सुभाष उगले, शिवाजी सानप, दीपक दरगुडे, बापू दराडे, विवेक परदेशी, गोरख जाधव, रवी इप्पर, प्रकाश क्षीरसागर, लियाकत शेख, प्रमोद पाचोरकर, इरफान शेख, गणेश सांगळे, हर्षल भाबड,मधुकर सांगळे, राकेश आहेरराव, राजेंद्र वाघ, मनोज अंकुश, कैलास गवळी, नाना घुमरे, आतिष गवळी, वसंत नागरे, नामदेव गवळी आदी ठाकरे गटाच्या शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.