Nashik News: गोवंश जनावरांची वाहतूक रोखण्यासाठी 13 ठिकाणी नाकेबंदी

By

Nashik News : शहरात आगामी बकरी ईद सणाच्या पार्श्‍वभूमीवर गोवंश जनावरांची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. शहरात येणाऱ्या विविध १३ ठिकाणी नाकेबंदी करण्यात आली आहे.

संशयित वाहनांची तपासणी केली जात आहे. सदर नाकाबंदी २९ जूनच्या बकरी ईदनंतरही काही दिवस कायम ठेवली जाणार आहे. (Blockade at 13 places to prevent movement of cattle Nashik News)

२९ जूनला बकरी ईदचा सण साजरा केला जाणार आहे. बकरी ईदला जनावरांची कुर्बानी दिली जाते. गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असूनही गोवंश जनावरांची हत्या होवू नये या दृष्टीने पोलिस प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे.

शहरात जनावरांची चोरटी वाहतूक केली जाते. कत्तलीसाठी नेण्यात येणारी जनावरे अनेक वेळा पोलिसांनी पकडली आहेत. जनावरांची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी शहरातील दरेगाव चौफुली, ओवाडी नाला, देवरे वस्ती, चंदनपुरी गेट, मनमाड चौफुली, टेहरे चौफुली, झोडगे फाटा, कळवाडी फाटा, सौंदाणे-देवळा फाटा, निमगाव (नांदगाव रोड), करंजगव्हाण- कुसुंबा रोड, गवती बंगला, दुध डेअरी-नामपूर रोड आदी ठिकाणी नाकाबंदी केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जनावरांची चोरटी वाहतूक रात्री केली जाते. त्यामुळे वरील सर्व ठिकाणी वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. येथे प्रत्येक शुक्रवारी जनावरांचा आठवडे बाजार भरतो.

आठवडे बाजारातील जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

जनावरांची चोरटी वाहतूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. अपर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नाकाबंदी ठिकाणी भेटी देत आहेत.