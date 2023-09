Nashik Crime : नाशिक-दिंडोरी रोडवरील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाजवळ रस्त्याच्या लगत गोणीत एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला आहे.

त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, घटनास्थळी पोलिस दाखल झाले. (body of woman found on road near University of Health Sciences Nashik Crime)

घटनास्थळी पाहणी करताना पोलिस अधिकारी व कर्मचारी.

म्हसरूळ पोलिस घटनेचा तपास करत आहेत. मंगळवारी (ता. २६) सकाळी नाशिक-दिंडोरी रोडवर गोणीत एका महिलेचा मृतदेह होता. येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना समजल्यानंतर याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आली.

रस्त्याच्या कडेला संशयितरीत्या मृतदेह आढळून आल्याने पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला.

मृतदेहाचा पंचनामा करण्यात आला असून, मृतदेह तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. घटनास्थळी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजू पाचोरकर दाखल झाले होते.