Vande Bharat Railway : ‘वंदे भारत’ मुळे कनेक्टिव्हिटीला चालना! एका दिवसात साईदर्शनाची मनोकामना होणार पूर्ण

नाशिक रोड : १० फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनमुळे मुंबई ते साईनगर शिर्डी व्हाया नाशिक ही शहरे जोडली जाणार आहेत. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीची कोंडी कमी होणार असून, साईभक्तांना या ट्रेनमुळे जलद कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळणार आहे.

शिवाय मुंबई ते नाशिक, नाशिक ते शिर्डी हे अंतर एका दिवसात कापले जाणार असल्यामुळे वन डे साई दर्शनाची मुंबईकरांची मनोकामना पूर्ण होणार असल्याचे बोलले जात आहे. (Boosting connectivity with Vande Bharat Railway Saidarshan In one day devotees happy nashik news)

मुंबईकरांना शिर्डीला दर्शनासाठी यायचे असल्यास मुंबई ते इगतपुरी तेथून पांढुर्ली मार्गे सिन्नर आणि सिन्नरहून शिर्डी असा प्रवास करावा लागतो. किमान साडेतीनशे किलोमीटर एका बाजूने रस्त्याने मुंबईकरांना शिर्डी गाठावी लागत होती.

वंदे भारत ट्रेनमुळे आता एका दिवसात शिर्डी साईदर्शन होणार असल्यामुळे भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ट्रेनने हे अंतर ३४३ किलोमीटर आहे. मुंबई - नाशिक- शिर्डी रोडची कनेक्टिव्हिटी असूनही वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत होती.

शिवाय अपघातही मोठ्या प्रमाणावर घडत. वंदे भारत ट्रेनमुळे रस्त्यावरची वाहतूक कोंडी कमी होणार असून रेल्वेला मोठा महसूल प्राप्त होणार आहे. शिवाय हा प्रवास गरिबांपासून तर श्रीमंत असणाऱ्या साईभक्तांना परवडणारा असल्यामुळे ही गाडी सुरू झाल्यानंतर लोकांनी प्रवासाचे नियोजन केले आहे.

या गाडीला दादर, ठाणे, नाशिक रोड आणि थेट मनमाड असे थांबे असून, गाडी सकाळी सहा वाजता सीएसटीवरून निघेल व साडेअकरा वाजता शिर्डीला पोचेल. शिर्डीहून ही गाडी पाच वाजता निघेल, तर रात्री अकरा वाजता सीएसटीला पोचेल. ही गाडी सुरू झाल्यामुळे रेल्वेच्या महसुलात छप्पर फाडके वाढ होणार असून, प्रवाशांना ही प्रवास सुकर होणार आहे.

नाशिककरांना फायदा

या गाडीचा फायदा नाशिककरांना होणार आहे. नाशिकहून शिर्डी रोडमार्गे किमान शंभर किलोमीटर अंतर आहे, मात्र या गाडीमुळे प्रवासा अगदी सुकर होणार असून कमी पैशात शिर्डीला रेल्वेने प्रवास करता येणार आहे. शिवाय नाशिक- शिर्डी रस्त्यावरच्या वाहतुकीचा भार कमी होणार आहे.

"मुंबई- नाशिक- शिर्डी हा प्रवास रोडने किमान आठ तासांचा आहे. त्यातही वाहतूक कोंडी झाल्यास दहा तास लागतात, मात्र वंदे भारत ट्रेनमुळे केवळ मुंबई ते शिर्डी साडेपाच तासात पोचता येणार आहे."

- सोमनाथ कळमकर, ज्येष्ठ नागरिक

"नाशिककरांना ही गाडी कमी खर्चात प्रवास घडवून आणणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. शिवाय रेल्वेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या गाडीला मनमाड थांबा मिळायला हवा. शिवाय या गाडीने प्रवास लक्झरी होईल. मुंबईकरांना एका दिवसात साईदर्शन घडण्याची सुवर्णसंधी या गाडीने उपलब्ध करून दिली आहे." - रोहन शिंदे. नागरिक

