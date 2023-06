Nashik News : स्टाइस संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या, रस्ता लुटमार, भंगार चोरी, महिलांची छेडछाड आदी प्रकार होत असल्याने उद्योजक, कामगारांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस ठाणे स्थलांतरीत झाल्याने, तसेच रात्रीची गस्त घातली जात नसल्याने चोरट्यांचे धाडस वाढले आहे.

चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तत्काळ पोलिस चौकी उभारावी, गस्त वाढवावी आदींसह विविध उपाययोजनांची मागणी उद्योजकांनी केली. (Bravery of thieves increased in area of ​​Stice Demand from entrepreneurs to increase patrolling with police post Nashik News)

सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहत (स्टाइस) संस्थेतर्फे उद्योगभवन कार्यालयात ‘एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’ या अभियानांतर्गत एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक श्याम निकम व स्टाइसच्या सभासदांची बैठक झाली.

त्यावेळी चोऱ्या-चपाट्या, लूटमार, महिलांची छेडछाड अशा विविध घटनांबद्दल उद्योजकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. चोऱ्यांमध्ये भंगार गोळा करणाऱ्या महिलांची मोठी साथ असते. त्याशिवाय कंपनीत चोरी होऊच शकत नाही.

यासाठी संस्थेच्या परिसरात भंगार गोळा करणाऱ्या महिला व पुरूषांची नोंदणी करण्यात यावी. त्यामुळे त्यांच्या जबाबदारीत वाढ होऊन चोऱ्या कमी होतील. परिणामी भंगारवाल्यांवर निर्बंध येतील. अशी सूचना संचालक अविनाश तांबे यांनी मांडली.

गणेशनगर, शंकरनगर, उज्वलनगरमधील भाडेकरूंची व्यक्तिगत माहिती घर मालकांकडे नसते. भविष्यात अशी माहिती घेण्यात यावी. असे मत विठ्ठल जपे यांनी मांडले. चित्रसेन गुजर, बबन चौरे, सुरेश कुऱ्हाडे, राजेंद्र आव्हाड, अविनाश पोटे, डॉ. रमेश जगताप, प्रविण गद्रे आदींनी सूचना मांडून चोऱ्यांवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना सुचविल्या.

उपाध्यक्ष सुनील कुंदे यांनी आभार मानले. संस्थेचे संचालक अरूण चव्हाणके, रामदास डापसे, संदीप पगारे, बाबासाहेब दळवी, सुनील जोंधळे, कैलास वाकचौरे, उद्योजक संतोष मुटकुळे, विष्णु खताळे, रामलखन सिंग, मलकेश पपराणी, व्यवस्थापक कमलाकर पोटे आदींसह उद्योजक, कर्मचारी उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कंपाऊंड काढले; चोऱ्या वाढल्या

औद्योगिक क्षेत्रात वारंवार होणाऱ्या चोऱ्या, रस्ता लुट, मोबाईल चोरी, महिलांची छेडछाड आदींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. संस्थेने ४१० एकर जमिनीस तीन बाजूने प्रिकास्ट कंपाऊंड केले.

त्यानंतर चार वर्षे संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात एकही चोरी झाली नाही. संस्थेवर ११ महिन्यांसाठी आलेल्या प्रशासक मंडळाच्या कारकिर्दीत केवळ आपल्याला विरोध व बदनाम करण्यासाठी बहुतांश कंपाऊंड काढले.

परिणामी मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या, रस्ता लुटमार, भंगार चोरी, महिलांची छेडछाड असे प्रकार वाढले असल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष नामकर्ण आवारे यांनी या वेळी केला.

तत्काळ उपाययोजनांची हमी

पोलिस निरीक्षक निकम म्हणाले की, पोलिस यंत्रणा कोणत्याही बेकायदेशीर कामांना माफ करत नाही. पेट्रोलिंग व पॉईंट निश्‍चित करण्यात येतील. भंगारवाले व अवैध धंदे करणाऱ्यांवरदेखील तत्पर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

भंगारवाल्यांचे नोंदणी रजिस्टर ठेवण्यात येणार असून, अवैध दारू विकणाऱ्यांचाही बंदोबस्त केला जाईल. प्रसंगी केसेस दाखल करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. उद्योजकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशा सूचनाही निकम यांनी दिल्या.