Nashik Crime News : दिवसा वीटभट्टीवर काम अन्‌ रात्री मोटारसायकलींची चोरी; नगर जिल्ह्यातून तिघांना अटक

चांदोरी (जि. नाशिक) : निफाड तालुक्यात मोटरसायकलींची चोरी करणाऱ्या तिघा सराईत गुन्हेगारांना सायखेडा पोलिसांनी नगर जिल्ह्यातून अटक केली आहे. विशेष म्हणजे हे संशयित दिवसा वीटभट्टीवर काम करून, रात्री मोटरसायकलींची चोरी करायचे, असे पोलिसांनी सांगितले. (Brick kiln work during day and motorcycle theft at night Three arrested from Nagar district Nashik Crime News)

सुनील विष्णू दरगुडे (रा. सोनगाव, ता. निफाड) यांची सायखेडा-भंडाळी रोडवर सोनगाव शिवारातून मोटरसायकल (एमएच १५, एफजे ४२५१) तसेच, जावेद फकिरचंद शाह (षटकोपाचार्य कॉलनी, सायखेडा) यांची मोटरसायकल (एमएच १५, डीव्ही ०३९८) चोरीस गेली होती.

त्यांच्या तक्रारींवरून सायखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले होते. पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीने एका संशयितास ताब्यात घेऊन चौकशी केली, त्याने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी बारगाव नांदुर (ता. राहुरी, जि. अहमदनगर) येथे छापा टाकून आणखी दोघांना पकडले.

विनायक गणपत बर्डे (वय २४), सुखराम राजू मोरे (वय २२) व अर्जुन विठ्ठल मोरे (तिघेही रा. बारगाव नांदुर, ता. राहुरी) अशी या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून दोन्ही मोटरसायकली जप्त केल्या आहेत.

या संशयितांनी अहमदनगर जिल्ह्यात घरफोडी, चोरी व मोटरसायकल चोऱ्या केलेल्या असून, ते अट्टल व सराईत गुन्हेगार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यांच्याकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अप्पर पोलिस अधीक्षक माधुरी कांगणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ तांबे यांच्या सूचनेनुसार सायखेड्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पी. वाय. कादरी, पोलिस नाईक विकास गिते, कॉन्स्टेबल प्रकाश वाकळे व मदन कहांडळ तपास करीत आहेत.

"रस्त्यांची कामे, ऊस तोड व वीटभट्टीवर कामासाठी आलेल्यांची संपूर्ण माहिती घ्यावी. आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, राहण्याचा पत्ता याची तपासणी करावी. त्यांच्या गावात त्यांना ओळखणाऱ्या प्रतिष्ठित नागरिकांकडे त्यांच्याबाबत विचारपूस करून माहिती जाणून घ्यावी. त्यानंतर त्यांना कामावर ठेवावे. संशयास्पद आढळल्यास पोलिस ठाण्यास माहिती द्यावी."

-पी. वाय. कादरी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, सायखेडा