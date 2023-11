Diwali Women Empowerment : दिवाळी केवळ उत्साहाचा सण नसून अनेकांच्या जीवनात उत्साह निर्माण करणारे पर्व आहे. गरजू, गरीब घरातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे कामही दिवाळीच्या माध्यमातून होत असते.

सध्या बाजारपेठेत अशाच बहुतांशी महिला स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेला व्यवसाय करताना आढळून आले. (Brighten Diwali festival through self employment Employment of many women nashik)

दिवाळीत विविध वस्तूंना मागणी असते. या वस्तू निर्मिती करून त्यांची विक्री करण्याचा स्वयंरोजगार अनेक महिला करतात. सध्या बाजारपेठेत उपलब्ध वस्तू अशाच काही महिलांकडून निर्माण केलेल्या आहेत.

विविध प्रकारच्या पणत्या निर्मिती करणे, झाडू, करगोटे, लक्ष्मी मूर्ती तयार करणे यासह फराळ तयार करणे, शिवणकामातून महिलांचे कपड्यांचे उत्पादन करणे असे एक ना अनेक व्यवसाय महिलांकडून केले जातात.

यातील काही उत्पादन वर्षभर सुरू असते. त्यामुळे त्या महिलांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होणे शक्य होते. दिवाळीत त्यांच्या उत्पादनांना अधिक मागणी असते. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर इतरांप्रमाणे त्यांचीही दिवाळी उत्साहात साजरी होते.

झाडू, करगोटे तयार करण्याचे काम वर्षभर सुरू असते. दिवाळीत त्याच वस्तू विक्री करताना त्याच महिला आढळून येतात. एकूणच कुणावरही अवलंबून न राहता स्वयंरोजगारातून निर्माण केलेल्या उत्पादनातून त्या महिला दिवाळी साजरी करत असतात.

"पणत्यांचा कच्चा माल मागून त्यांना विविध रंग देणे, सजावट आणि नक्षीकाम करून आकर्षक विविधरंगी पणत्या तयार करतो. गेल्या ३० ते ४० वर्षापासून अशा प्रकारचे काम करत आहे. दिवाळीमध्ये विशेष मागणी असल्याने उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. त्यातून स्वयंरोजगार उपलब्ध होतो."- पद्मा काळे, पणती उत्पादक

"भाऊबीजेला करगोट्यास अतिशय मागणी असते. असे काळे, लाल रंगाचे करगोटे उत्पादन काझीपुरा येथील घरी करतो. तीन पिढ्यांपासून अशा प्रकारचे काम करत आहोत. दिवाळीत करगोट्यांना अधिक मागणी असते. संपूर्ण कुटुंब करगोटे निर्मितीच्या कामात दिवाळी दरम्यान व्यस्त असते. यंदा करगोट्यांना समाधानकारक मागणी आहे."

- हनिफा अत्तार, करगोटा उत्पादक