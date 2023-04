Nashik News : वणी पिंपळगाव रोडवर अपघात भाऊ-बहीण ठार; 3 जखमी

By

Nashik News : वणी - पिंपळगाव रस्त्यावर मावडी शिवारातील बावर जवळ रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या दुचाकीसह पाच जणांना पिकअपने धडक दिल्याने भाऊ बहीण जागीच ठार तर तीन जण जखमी झाले आहे. (Brother and sister killed in accident on Vani Pimpalgaon road 3 injured Nashik News)

याबाबत माहीती अशी की, ता. ६ रोजी रात्री एक वाजता मावडी शिवारात पिकअप व दुचाकीचा अपघात झाला. पिकअप क्रमांक एम एच १६ डिके ७७३७ ही पिंपळगाव बाजूने वणी बाजूकडे येत असताना रोडच्या कडेला उभे असलेले फॅशन प्रो मोटरसायकल क्रमांक एम एच १५ एच डी ३०३४ हीच ठोस मारून अपघात केला.

अपघातात मोटरसायकलवर बसलेले व बाजूला उभे असलेले पाच जणांना जबर धडक दिली. यात साहिल सुनील शिरसाठ, वय १५ व स्नेहल सुनील शिरसाठ वय 12, रा. ओझर हे सख्खे भाऊ बहीण ठार झाले.

तर त्यात जखमी झालेली व्यक्ती सुनील बापू शिरसाठ वय 40 हे त्यांचे वडील व सोनाली सुनील शिरसाठ वय 35 ही त्यांची आई हे त्यात जखमी मध्ये रमणाबाई आप्पा खवळे वय 50 वर्षे हे अपघातात जखमी झाले.

जखमींना उपचारासाठी नाशिक सिविल हॉस्पिटल येथे पाठवण्यात आले. मयत व्यक्तींवर वणी ग्रामीण रुग्णालय येथे शवविच्छेदन करून करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.

आरोपी गोकुळ रामहरी शेळके वय 30 राहणार बोराळे तालुका चांदवड यास वणी पोलिसांनी अटक करून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश बोडखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहे.