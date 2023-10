Nashik Crime : अल्पवयीन मुलीशी मैत्री करत तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचे अश्लील व्हिडिओ काढण्याचा प्रकार सिन्नर मध्ये घडला. निंदनीय बाब म्हणजे या प्रकारात तिच्या सख्ख्या भावाला देखील धमकावत सहभागी करून घेण्यात आले.

मुख्य संशयितासोबत लग्न करायला मुलीने नकार दिल्यानंतर तिच्या भावासोबतचा अश्लील व्हिडिओ थेट सोशल मीडियावर टाकण्यात आला. मुलीच्या फिर्यादीवरून तिघांच्या विरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पोस्कोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (brother rapes minor girl by threatening brother video viral Case filed against three under POSCO Nashik)

सिन्नर शहरात राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीसोबत मैत्री करत तिने टाकलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा उठवला. तिच्या कथित मित्राने आणखी एक मित्र आणि त्या मुलीच्या सख्या भावाला देखील धमकावून या कृत्यात सहभागी करून घेतले.

तिघांसोबतचे असलेले वेगवेगळे अश्लील व्हिडिओ त्याने बनवून ठेवले होते. अरुण नामदेव बोडखे रा. गजानन महाराज मंदिराजवळ, भपूर, जिल्हा वाशिम हा या प्रकरणातील मुख्य संशयित आहे.

अनुराग व्यवहारे व आणखी एकास सोबत घेऊन त्याने हा प्रकार केला. सिन्नर शहरातील एका कॅफेमध्ये मुलीला नेऊन तिच्यासोबत अश्लिल व्हिडिओ चित्रित केले होते. हे व्हिडिओ दाखवत त्याने तिच्याकडे लग्नाची गळ घातली होती.

माञ नकार आल्याने तिच्या आई-वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी देत त्याने तिच्या सख्ख्या भावासोबत देखिल अश्लिल व्हिडिओ चित्रीत करुन घेतले.

ते चित्रीकरण त्याने मुलीच्या मोबाईल मधून करून घेतले होते. टेलिग्राम ॲपच्या मदतीने त्याने भावासोबतचे ते व्हिडिओ स्वतःच्या मोबाईलवर टाकून घेतले. त्यानंतर मुलीच्या नावाने इंस्टाग्राम वर फेक अकाउंट ओपन करून त्यावर तो अश्लील व्हिडिओ त्याने अपलोड केला.

समाज माध्यमावर व्हायरल आलेल्या या व्हिडिओची माहिती समजल्यावर सदर मुलीने सिन्नर पोलिसात धाव घेतली. पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कुटे यांची भेट घेऊन तिने घडलेली आपबीती सांगितली.

तिच्या फिर्यादीवरून पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात मुख्य संशयित अरुण बोडखे हा फरार झाला असून अन्य दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.