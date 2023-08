Nashik News : येथील शिरवाळ नाल्यानजीक असलेल्या शेतातील बंदिस्त गोठ्यात लोखंडी जाळी उचकटून बिबट्याने प्रवेश केला व तीन वयवर्षातील गोऱ्हा फस्त केल्याची घटना पहाटेच्या सुमारास उघडकीस आली आहे.

ताहाराबाद वनपरिक्षेत्रातील कर्मचारी व पशुवैद्यकीय आधिकाऱ्यांना पाचारण करून घटनास्थळी पंचनामा केला. (Bull killed in leopard attack in Ambasan Cage for leopard from forest department Nashik News)

शिरवाळ नाल्यानजीक शेतकरी सदाशिव शंकर शेलार यांच्या शेतातील बंदिस्त गोठ्यात नेहमीप्रमाणेच बैल, गायी तसेच वासरे दावणीला बांधलेली होती.

शुक्रवार (ता.११) पहाटेच्या सुमारास सदाशिव हे दुधारू गायीचे दुध काढण्यासाठी गेले असता त्यांना गोठ्याची लोखंडी संरक्षक जाळी उचकटून बिबट्याने प्रवेश केल्याचे निदर्शनास आले. गोठ्यात दावणीला बांधून ठेवलेल्या गोऱ्ह्यावर हल्ला चढवून पोबारा करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे घटनास्थळावरून दिसून आले आहे.

मात्र दावणीला बांधून ठेवलेली दोरी तुटली नसल्याने बिबट्याने लोखंडी जाळीबाहेरच गोऱ्हा फस्त केला. याबाबत श्री. शेलार यांनी आजूबाजूस असलेल्या शेतकऱ्यांत माहिती दिली व भ्रमणध्वनीवरून ताहराबाद वनपरिक्षेत्रात याबाबत माहिती देताच वनकर्मचारी रेणूका आहिरे व पशुसंवर्धन विभागातील पशुवैद्यकीय आधिकारी डाॅ.चंदन रुद्रवंशी दाखल होत पंचनामा केला.

बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी पिंजरा

या परिसरात बहुतांश शेतकरी शेतात राहतात. लहान मुले शाळेत ये-जा करण्यासाठी एकटेच घराबाहेर पडत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून ध्वनिक्षेपकातून सावधानता बाळगण्याची सुचना दिली आहे.

दरम्यान बिबट्याच्या बंदोबस्त करण्यासाठी ताहराबाद वनपरिक्षेत्रात पत्रव्यवहारही करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून आलेल्या पत्राची दखल घेऊन वनविभागाकडून या परिसरात पिंजरा लावण्याचे काम सायंकाळपर्यंत सुरू होते.