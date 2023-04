Nashik Crime News : तळेगाव ग्राम पंचायत सदस्यांची वर्गणीच्या नावाखाली दादागिरी! कारवाईची मागणी

Nashik News : तळेगांव ग्रामपंचायत हद्दीतील २१ उद्योग अस्थापनांमध्ये वर्गणीच्या नावाखाली उद्योजक, कर्मचारी व वॉचमन यांना उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी शिविगाळ व धमकी दिल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

याबाबत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी उद्योजकांसह कामगार, तसेच पंचक्रोशीत नागरिकांनी केली आहे. (Bullying of Talegaon Gram Panchayat members in name of subscription Demand for action Nashik News)

दरम्यान, नाशिकमधील सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत जागा नसल्याने व ग्रामीण भागाचा विकास आणि तरूणांच्या हाताला काम मिळेल यासाठी शासनाने सिन्नर, दिडोरी, वाडीवऱ्हे, गोंदे, येवला आदी ठिकाणी औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला.

त्यात खासकरून दिंडोरी तालुक्यातील आमदार व विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी विशेष प्रयत्न करत आक्राळे, तळेगाव आदी ठिकाणी उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे रिलायन्स, ओएनजीसीसह मोठ्या कंपन्यांनी नुकतीच शेकडो एकर जागा घेऊन कोट्यवधीची गुतवणूक करत प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू केले आहेत.

तळेगाव शिवारात २१पेक्षा जास्त उद्योजकांनी कारखाने उभे करून एक प्रकारे सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आसताना याला स्थानिक पुढारी मात्र खोडा घालताना दिसून येत आहेत.

विविध जयंत्या व राजकीय कार्यक्रमांसाठी या अस्थापनांतील आधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे वर्गणीची पावती फाडण्यासाठी दादागिरी केली जात आहे. तळेगाव येथील उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी एकत्र येत या भागातील कंपन्यांमध्ये वर्गणीसाठी धमक्या दिल्याने उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

आस्थापनांतील आधिकारी, कामगारांनी तर, पोलिस प्रशासन व जिल्हा यंत्रणांनी संबंधितांच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, या स्थानिक पुढाऱ्यांचा हा प्रताप आनेक कंपन्यांच्या सिसीटीव्हीमध्ये कैददेखील झालेला आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम

आदिवासी भागातील तरूणांना रोजगार उपलब्ध होत असताना पुढारी मात्र आपली तुंबडी भरण्यासाठी गैर मार्गाने व बेकायदेशीरपणे उद्योगांना धमकावत असतील, तर येणाऱ्या गुंतवणूकीवर याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

"वर्गणीच्या नावाखाली ही टोळी सध्या आक्राळे, तळेगाव आदी भागात उन्माद करत आहे. यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पंचक्रोशीतील नागरीक करत आहेत."

-नरहरी राऊत, नागरीक

"नाशिकचे नाव खराब होऊ नये यासाठी स्थानिक राजकीय व्यक्तीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी निमादेखील लक्ष घालणार असून, सरकारशी पत्रव्यवहार करणार आहे."

-नितीन वाघसकर, संचालक, निमा