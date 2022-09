नाशिक : यंदाच्‍या नवरात्रोत्‍सवात भाविकांना आदिशक्‍ती श्री सप्तशृंगी देवीचे दर्शन सुलभ व्‍हावे, यासाठी एसटी महामंडळाने जादा बसगाड्यांचे नियोजन आखले आहे. त्‍यानुसार जिल्‍हाभरातून वणीच्‍या गडासाठी जादा बसगाड्या सोडल्‍या जातील.

घाटात खासगी वाहतूक बंद ठेवली जाणार असल्‍याने, खासगी वाहनाने येणाऱ्या भाविक प्रवाशांच्‍या वाहतुकीसाठी नांदुरी पायथ्याहून दर पाच मिनिटांनी बस सोडली जाईल. एकूण अडीचशे बसगाड्या भाविकांच्‍या सेवेसाठी उपलब्‍ध केल्या जाणार आहेत. (Bus every 5 minutes from Nanduri for Saptashrungi gad MSRTC planning of 250 buses Nashik Latest Marathi News)

नवरात्रोत्सवाला सोमवार (ता.२६) पासून सुरवात होत आहे. कोरोना महामारीमुळे गेल्‍या दोन वर्षांत उत्‍सव साजरा करण्यावर मर्यादा आल्‍या होत्‍या. परंतु यंदाच्‍या वर्षी निर्बंध शिथिल असताना भाविकांमध्ये उत्‍साह आहे. साडेतीन शक्‍तीपीठांपैकी एक असलेल्‍या सप्तशृंगी गडावर यात्रोत्‍सवाचे आयोजन केले आहे.

येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्‍या सुविधेसाठी एसटी महामंडळातर्फे जादा बसगाड्या उपलब्‍ध करून दिल्‍या जाणार आहेत. जिल्‍हाभरातील विविध भागातून या जादा बसगाड्या भाविकांच्‍या सेवेसाठी सोडल्‍या जाणार आहेत. या शिवाय नांदुरी या पायथ्याहून गडापर्यंत बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या आहेत.

असे आहे नियोजन

जुने सीबीएस बसस्‍थानकावरून वणीसाठी ४५ बसगाड्या सोडल्‍या जातील. साधारणतः दर अर्धा तासाने या बसगाड्या सोडण्याचे नियोजन आखले आहे. या गाड्या नांदुरीपर्यंत प्रवासी वाहतूक करतील. पुढे नांदुरीपासून गडासाठी बसगाड्या उपलब्‍ध असतील. भाविकांच्‍या सोयीसाठी जुने सीबीएस आवारात एसटी महामंडळातर्फे नियंत्रण कक्ष उभारले जाणार आहे.

येथे अधिकाऱ्यांकडून बसगाड्यांच्या वेळेसह अन्‍य माहिती दिली जाणार आहे. या शिवाय सटाणा, मालेगाव, सिन्नर व अन्‍य आगारातून जादा बसगाड्या सोडल्‍या जाणार आहेत. कोजागरी पौर्णिमेपर्यंत भाविकांच्‍या सुविधेसाठी या बसगाड्या उपलब्‍ध राहतील, अशी माहिती विभागीय वाहतूक अधिकारी कैलास पाटील यांनी दिली आहे.

"नवरात्रोत्‍सव कालावधीत राज्‍यभरातून व देशभरातून भाविक दर्शनासाठी सप्तशृंगी गडावर येत असतात. भाविकांच्‍या सुविधेसाठी अडीचशे जादा बसगाड्या सोडल्‍या जाणार आहेत.चोवीस तास बससेवा उपलब्‍ध करण्यासह नांदूर पायथ्यापासून दर पाच मिनिटांनी बसगाडी सोडण्यात येईल." - अरुण सिया, वाहतूक नियत्रंक, नाशिक विभाग.

