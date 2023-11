Nashik News : दिवाळीचा हंगाम सुरु असताना पर्यटन व इतर विविध कारणांनी घराबाहेर पडलेल्‍या प्रवाशांची संख्या लक्षणीयरित्‍या वाढलेली आहे. अशात महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाच्‍या शहरातील बसस्‍थानकांवर प्रवाशांचा जणू पूर आल्‍यासारखे दृष्य बघायला मिळत आहे.

विशेषतः सकाळच्‍या वेळी लक्षणीय गर्दी होत आहे. सर्वाधिक प्रतिसाद धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, पुण्यासह जिल्हातंर्गत विविध भागांना मिळतो आहे. (Bus stands are crowded with passengers due to end of diwali nashik news)

भाऊबीजेच्‍या सणानिमित्त माहेरवाशीनींनी आपली पावले माहेरकडे वळविली होती. तर चाकरमाने, विद्यार्थी वर्गदेखील दिवाळीचा सण साजरा करण्यासाठी घरी रवाना झाले होते. यामुळे गेल्‍या आठवड्याभरापासून बसस्‍थानके प्रवाशांनी गजबजलेली बघायला मिळत आहेत.

शहरातील नवीन सीबीएस बसस्‍थानक येथे लांब पल्‍याच्‍या गाड्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. येथून धुळे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांसाठी विनावाहक बसगाड्या सोडण्यात येत होत्‍या.

तसेच येवला, निफाड या मार्गासाठीदेखील बसगाड्यांना प्रतिसाद मिळाला. जुने सीबीएस बसस्‍थानकावरुन जिल्‍हांतर्गत बससेवा उपलब्‍ध केलेली आहे. सटाणा, कळवण, देवळा यांसह साक्री, नंदुरबारसाठी या ठिकाणाहून सुटणाऱ्या बसगाड्यांना तुफान गर्दी होते आहे.

प्रवासाइतका वेळ तिकीटासाठी

महिलांना बसप्रवासात सवलत लागू आहे. त्‍यामुळे अनेक जण सहकुटुंब एसटीने प्रवास करत आहेत. विशेषतः धुळे मार्गासाठी सकाळच्‍या वेळी प्रवासी संख्या लक्षणीयरित्‍या वाढत असल्‍याने, तिकीट मिळविण्यासाठी मोठी रांग लागते आहे. काही वेळा दीड ते दोन तास प्रतीक्षा केल्‍यानंतर तिकीट मिळत असल्‍याने प्रवाशांची चांगलीच दमछाक होते आहे.