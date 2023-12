PM Kusum Yojana : ‘प्रधानमंत्री कुसूम-ब’ योजनेच्या खोट्या ‘मेसेज’पासून सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन

PM Kusum Yojana : ‘‘प्रधानमंत्री कुसूम-ब’ योजनेच्या अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना खोटे मेसेज पाठवून ठकबाजांकडून आर्थिक लुबाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा मेसेजपासून सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले जात आहे.

नवी दिल्लीच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे जुलै २०१९ व राज्य शासनाने मे २०२१ मध्ये ‘पीएम कुसूम’ योजना सुरू केली आहे. (call to beware of false messages of Pradhan Mantri Kusum yojana nashik news)