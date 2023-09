Nashik News: स्वाभिमान योजनेंतर्गत शेतजमीन विक्रीसाठी इच्छुकांना आवाहन

By

Nashik News : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत शासनास आपली शेतजमीन विक्रीसाठी इच्छुक असलेल्या शेतजमीनमालकांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देवीदास नांदगावकर यांनी केले आहे. (Calling for aspirants to sell agricultural land under Swabhiman Yojana Nashik News)

जमिनीच्या दरातील वाढ लक्षात घेता, या योजनेचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांना देण्यासाठी जिरायती जमिनीकरिता प्रतिएकर रुपये पाच लाख, तर बागायती जमिनीकरिता प्रतिएकर रुपये आठ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत खरेदी करण्याबाबत १४ ऑगस्ट २०१८ च्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार निर्देशित केले आहे.

या योजनेंतर्गत उपलब्ध होणारी जमीन लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदान तत्त्वावर चार एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन किंवा दोन एकर ओलिताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या योजनेंतर्गत खरेदी करावयाची जमीन कसण्यास योग्य असावी, जमीन डोंगरउताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड नसावी.

विक्रीसाठी इच्छुक जमीनमालकांना विहित नमुन्यातील अर्ज सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण नाशिक, सामाजिक न्याय भवन, ‘बी’ विंग, दुसरा मजला, नासर्डी पूल, नाशिक कार्यालयात सुटीचे दिवस वगळून उपलब्ध करून घेता येतील.

या अर्जासोबत सातबारा उतारा, ८ ‘अ’ उतारा व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयाकडील मूल्यांकन पत्रक इत्यादी कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ०२५३-२९७५८०० यावर संपर्क साधावा.