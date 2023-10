Nashik News : मालेगावात ‘पहिली रोटी गाय की’ उपक्रम; नागरिकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद

Nashik News : कसमादे परिसरात यंदा हिरव्या चाऱ्यांच्या प्रश्न बिकट होत असल्याने मुक्या जनावरांसाठी उत्तर भारताच्या धर्तीवर मालेगावात ‘पहिली रोटी गाय की’ हे अभियान शहरात राबविले जात आहे.

रोटी (चपाती) अभियानाला शहरातून नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. येथे गो मातेसाठी रोज तीनशे किलो रोटी जमा होत आहे. उत्तर महाराष्ट्र प्रथमच मालेगाव शहरात हा उपक्रम राबविला जात आहे. (campaign first roti to cow is being implemented nashik news)

देशात हरियाना, पंजाब, दिल्ली या राज्यात ‘एक रोटी गाईसाठी’ हे अभियान गेल्या तीन दशकापासून राबविले जात आहे. येथील पांजरापोळचे अध्यक्ष राजेंद्रसिंग शास्त्री यांनी जून महिन्यापासून हा उपक्रम सुरू केला आहे.

येथे कॅम्प, कलेक्टर पट्टा, बारा बंगला, वर्धमाननगर, सोयगाव, सटाणा नाका, यासह विविध भागातून रोटी वाहन रोटी संकलन करण्याचे काम करीत आहे. रोटी वाहनात नागरिक रोटी, गूळ, गहू, चारा टाकतात. यात प्रामुख्याने रोटी व गूळ मोठ्या प्रमाणात जमा होतो.

शाळा व सोसायटीत रोटी बॉक्स

रोटी संकलन करण्यासाठी ताहराबाद येथील सुरेश पवार यांनी गौशाळेला चारचाकी वाहन दिले आहे. या वाहनातून रोज सकाळी विविध भागातून रोटी संकलन केले जाते. गोशाळेकडे अजून वाहनांची संख्या कमी आहे. वाहने वाढल्यास ग्रामीण भागातूनही मोठया प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल. गाईसाठी आगामी काळात येथील सोसायटी व काही शाळांमध्ये रोटी जमा करण्यासाठी बॉक्स ठेवले जाणार आहे.

रोटी, गुळामुळे न्यूट्रिशीयन

मालेगाव शहर व तालुक्यात सुमारे पाच गोशाळा आहेत. सध्या येथील अनेक गोशाळेत दुष्काळी परिस्थितीमुळे गाईंना कमी प्रमाणात हिरवा चारा मिळत आहे. गोशाळेत गाईंना रोटी व गूळ मिळत असल्याने न्यूट्रिशीयन (पोषण आहार) मिळत आहे. येथील शिवतीर्थ पांजरापोळ येथे रोज आठ टन हिरवा चारा लागतो.

गूळ व रोटीमुळे गाईच्या दूधातही वाढ होत आहे. गौशाळेत सकाळ व संध्याकाळी रोज एकशे सत्तर लिटर दूध निघते. दूधाची साठ रुपये लिटरने विक्री होत आहे. गोशाळेतर्फे येथील स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुलात व्यायामासाठी आलेल्या नागरिकांना रोज साठ लिटर गोमूत्र मोफत वाटप केले जातात.

"गौशाळेने रोटी उपक्रम राबविला आहे. शासनातर्फे गोशाळेला अनुदान मिळत नाही. दानशूरांनी रोटी संकलनासाठी वाहनांची मदत करावी. रोटी संकलनाला ग्रामीण भागातूनही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळू शकेल. उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शहरवासीयांच्या हातून गो मातेची सेवा होत असल्याचा आनंद आहे.'' - राजेंद्रसिंग शास्त्री, अध्यक्ष, पांजरापोळ गोशाळा, शिवतीर्थ, मालेगाव.