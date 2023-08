Nashik News : नुकताच इयत्ता दहावी, बारावीच्‍या पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्‍या पात्र उमेदवारांना विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम, द्वितीय वर्षांना प्रवेशाची संधी उपलब्‍ध झाली आहे.

यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे सूचना जारी करताना संस्‍था स्‍तरावरील जागांवर प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे. (Candidates pass supplementary examination get chance to get degree education Admission Notification by Directorate of Technical Education Nashik News)

दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्‍या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्ष पदविका, तर बारावी उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थ्यांना थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्‍या संस्‍थास्‍तरीय प्रवेशाकरिता पात्र ठरविले आहे.

दहावीनंतर प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वास्‍तुकला पदविका आणि बारावी किंवा आयटीआयनंतर थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशप्रक्रियेच्‍या संस्‍थास्‍तरीय जागांसाठी ऑनलाइन नोंदणी व कागदपत्र पडताळणी, अर्ज निश्‍चिती करण्याची प्रक्रिया प्रवेशाच्‍या अंतिम तारखेपर्यंत अर्थात ८ सप्‍टेंबरपर्यंत सुरू ठेवली आहे.

तर बारावीनंतर औषधनिर्माणशास्‍त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रक्रिया २० सप्‍टेंबरपर्यंत सुरू ठेवली आहेत. संस्‍थास्‍तरीय कोट्यामध्ये व कॅपनंतर रिक्‍त राहिलेल्‍या जागांवर प्रवेशासाठी इच्‍छुक उमेदवारांनी ऑनलाइन नोंदणी करून ई-स्‍क्रूटिनी किंवा प्रत्‍यक्ष स्‍क्रूटिनीतून कागदपत्रे पडताळणी करून घ्यायची आहे.

संस्‍थास्‍तरावर प्रवेश

ऑनलाइन अर्ज निश्‍चितीनंतर उमेदवारांनी प्रवेशासाठी संबंधित संस्‍थांमध्ये स्‍वतंत्रपणे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. संस्‍थेकडे अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. व संस्‍थेने ठरविलेल्‍या वेळापत्रकाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत.