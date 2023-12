Nashik News: मालेगावमध्ये पालकमंत्री भुसेंच्या कार्यालयावर अंगणवाडी सेविकांचा कॅण्डल मार्च धडकला!

मालेगाव : अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाला आठवडा उलटून राज्य सरकार दखल घेत नसल्याने संतप्त झालेल्या अंगणवाडी सेविकांनी शनिवारी (ता. ९) रात्री कॅण्डल मार्च काढला.

शहरातील एकात्मता चौकापासून सुरू झालेला कॅण्डल मार्च कॅम्प रोड, मोसम पूल चौक, सटाणा रस्ता या मार्गाने येथील पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या संपर्क कार्यालयावर धडकला. अंगणवाडी सेविकांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी केली. (candle march of Anganwadi workers hit office of Guardian Minister Bhuse in Malegaon Nashik News)