Nashik Crime News: माजी आमदारला कट मारणाऱ्या तिघांविरोधात गुन्हा

Nashik Crime News : भाभानगर रस्त्यावर रविवारी (ता.१०) रात्री मद्यधुंद अवस्थेतील कारचालकाने माजी आमदारांना कट मारला. त्याचा जाब विचारला असता कारमधील तिघांनी माजी आमदारांशी हुज्जत घातली मात्र ती त्यांच्या चांगलीच अंगलट आली. (case against 3 for rash car driving on road nashik crime news)