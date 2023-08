Nashik Crime: अजबच! अपघातप्रकरणी एकाला कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा

By

Nashik Crime : अनेकदा न्यायालयांकडून शिक्षा ठोठावताना आरोपींना न्यायालयातच बसवून ठेवणे, निराधारांच्या आश्रमात सेवा करण्यास लावणे, स्वच्छता करावयास लावणे असे ऐकिवात असते.

नाशिक न्यायालयाने एका अपघाताच्या खटल्यात आरोपीला न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्यापासून ते संपेपर्यंत न्यायालयासमोर हजर राहण्याची शिक्षा ठोठावली आहे.

दिंडोरी रोडवर राँगसाईड भरधाव वेगात चारचाकी वाहन चालवून आरोपीने दुचाकीस्वारास धडक दिली होती. (case of accident, one punished till court called off Nashik Crime)

कौतिक नारायण पाटील (३५, रा. तळेगाव, ता. दिंडोरी, नाशिक) असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. १८ मे २०१३ रोजी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास आरोपी पाटील हा त्याच्या ताब्यातील डस्टर चारचाकी वाहन (एमएच १५ डीजे ४२३२) दिंडोरीकडून नाशिकच्या दिशेने राँगसाईडने भरधाव वेगात आला आणि त्याने दुचाकीला (एमएच १५ सीजे ०६८४) धडक दिली.

यात दुचाकीस्वार गंभीररित्या जखमी झाला होता. याप्रकरणी पंचवयी पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरील गुन्ह्यात तपास तत्कालिन पोलीस हवालदार एस.पी. आवारे यांनी करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. सदरचा खटला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाटील यांच्यासमोर चालला.

सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता श्रीमती सुनिता चिताळकर यांनी कामकाज पाहिले. न्या. श्रीमती पाटील यांनी परिस्थितीजन्य पुरावे व साक्षीनुसार आरोपी पाटील यास दोषी ठरवून कोर्ट सुरू होऊन, कोर्टाचे कामकाज संपेपर्यंतची शिक्षा ठोठावली आहे.

तसेच, ८ हजार ६०० रुपयांचा दंड ठोठावला. यातील ८ हजार रुपये जखमी दुचाकीस्वाराला देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. पैरवी अधिकारी म्हणून अंमलदार व्ही.ए. नागरे, पी.पी. गोसावी यांनी पाठपुरावा केला.

व्हिसीद्वारे घेतली साक्ष

या खटल्यात एकमेव प्रत्यक्ष साक्षीदार होता. मात्र न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सदरचा साक्षीदार हे जपानमध्ये होते. त्यामुळे सरकारी वकील सुनिता चिताळकर यांनी या साक्षीदाराची थेट जपानमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हिसी) न्यायालयात साक्ष घेतली होती.

त्याचप्रमाणे, या खटल्याचे तत्कालीन तपासी अधिकारी हवालदार एस.पी. आवारे यांचे निधन झाले होते. त्यामुळे साक्षीच्या वेळी सरकार पक्षातर्फे पंचवटी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बाजीराव भोसले यांचीही साक्ष व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे नोंदविण्यात आली. त्यामुळेच या खटल्यात आरोपीला शिक्षा होऊ शकली.